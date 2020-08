Vicente Moreno, nuevo entrenador del Espanyol.

"El RCD Mallorca, Vicente Moreno y el RCD Espanyol han alcanzado un acuerdo para la desvinculación del entrenador", así comienza el comunicado oficial en el que el club bermellón ha anunciado la marcha del que hasta ahora era su técnico. Lo que no se detalla en el comunicado es la cifra del acuerdo, ya que Vicente Moreno tenía contrato con el club balear hasta el 30 de junio de 2022.

"El RCD Mallorca quiere agradecer a Vicente Moreno todo su trabajo y dedicación en los tres años que ha estado al frente del cuerpo técnico del primer equipo, periodo histórico en el que se han logrado dos ascensos consecutivos y se alcanzó la Primera División", son las palabras con las que el equipo insular ha agradecido la buena labor del técnico. Como no podía ser de otra forma, el Mallorca ha deseado a Vicente Moreno y a su equipo " la mejor de las suertes".

✍�� Acuerdo con @RCDEspanyol y Vicente Moreno para la salida del técnico



���� https://t.co/CcWOZ6aai4



�� Gràcies per tot, Vicente! pic.twitter.com/PKUjwzx3xE — Real Mallorca �� (@RCD_Mallorca) August 4, 2020

Comunicado oficial del Espanyol

El RCD Espanyol de Barcelona ya tiene nuevo entrenador. Vicente Moreno Peris (Massanassa, 26/10/1974) es el elegido para dirigir al primer equipo blanquiazul las tres próximas temporadas. El club y el técnico han alcanzado un acuerdo que le vincula hasta el 30 de junio de 2023.

Vicente Moreno, un entrenador con experiencia en la categoría, empezó su carrera profesional en los banquillos del Xerez CD. Posteriormente, firmó por el Gimnàstic de Tarragona, donde estuvo cuatro temporadas, consiguiendo el ascenso a Segunda División. Estos tres últimos cursos ha sido el técnico del RCD Mallorca, con quién subió de Segunda B a Primera División.

Como jugador destacó en el Xerez CD, club en el que completó la mayor parte de su etapa como futbolista durante 11 temporadas, logrando el ascenso a la máxima categoría y convirtiéndose en uno de los capitanes del equipo.

El nuevo entrenador blanquiazul será presentado este miércoles a las 14h, en el Auditorio Juan Segura Palomares del RCDE Stadium, en una rueda de prensa en formato telemático.

¡Mucha suerte y bienvenido, #VicenteMorenoPerico!



Las palabras de Vicente Moreno antes de fichar por el Espanyol

El entrenador del Mallorca Vicente Moreno dejó entrever, antes de ver la luz la noticia de su fichaje por el Espanyol, que continuaría al frente del equipo balear la próxima temporada en LaLiga SmartBank: "Si no pasa nada, empezamos a trabajar el lunes", declaró este martes a su salida del Visit Mallorca Estadi. "Se han dicho cosas de mi que no sé de donde salen y el único afectado soy yo", dijo Moreno, muy emocionado, a los micrófonos de IB3 Radio antes de abandonar en coche las instalaciones mallorquinistas.

El técnico valenciano, al parecer, tenía un acuerdo para dirigir al RCD Espanyol, supeditado a que el club blanquiazul abonara un millón de euros estipulado en la cláusula de rescisión de su contrato con el Mallorca, que finaliza en junio de 2022. En ese contexto, y según publicaron los medios de comunicación de la isla, Moreno comunicó a la directiva bermellona su intención de marcharse y lo hizo en la semana en que el club se jugaba la permanencia en Primera con partidos clave ante el Granada y el Atlético Osasuna.

"Vicente Moreno, al día de hoy, es entrenador del Mallorca", declaró en una rueda de prensa el presidente de la entidad Andy Kohlberg, sin entrar en más detalles y saliendo al paso del supuesto deseo de marcharse del técnico que en dos años llevó al Mallorca de Segunda B a LaLiga Santander. La directiva bermellona se mantuvo firme al puntualizar que Moreno "era su entrenador", mientras desde el Espanyol, que también descendió en la pasada temporada, llegaban informaciones apuntando a un intento del club periquito de rebajar la cláusula del técnico.

En medio de toda la polémica, el pasado martes se desplazó a Palma el técnico vasco Andoni Iraola, para, supuestamente, ultimar su fichaje por la entidad balear. Ni el club ni Iraola realizaron declaraciones al respecto.

En las dos últimas dos semanas no se han producido novedades con respecto al fututro de Moreno, hasta este martes, en la que el técnico ha anunciado de manera críptica que "si no pasa nada" empezará "a trabajar el lunes", no se sabe de manera cierta si con el Mallorca o el Espanyol.