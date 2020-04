Vicente Gómez: "Es más seguro entrenar que ir al supermercado"

El centrocampista del Deportivo Vicente Gómez ha expresado sus dudas sobre el regreso de la competición, pero lo que apenas le genera inseguridad son los entrenamientos individuales que comenzarán la próxima semana, porque "es más seguro que ir al supermercado".

"En estos momentos, los entrenamientos individuales, sabiendo que nunca será cien por cien asegurado, no tienen mucho peligro. Es más seguro que ir al súper, a hacer la compra", explicó Vicente Gómez en una rueda de prensa telemática.

El jugador canario advirtió de que con la "desescalada puede haber rebrote y que afecte" también al fútbol y las fechas que se barajan para retomar la temporada. "Mi preocupación va más por ahí, porque a los jugadores nos van a tener controlados, pero quizá a la gente que está con nosotros no tanto. El principal problema será jugar contra gente de otras ciudades", señaló.

Vicente Gómez indicó que antes de empezar los entrenamientos con el grupo se harán, durante un par de jornadas entre el martes y el jueves, los test de la COVID-19 y, en función de los resultados que se conocerán en unas 48 horas, volverán al trabajo.

"Todos teníamos ganas de salir de casa. Yo me he adaptado bien a la situación, una cosa que era impensable. Ahora se trata de recuperar la normalidad, que me da un poco de incertidumbre", razonó.

El futbolista abogó por "acabar LaLiga" en los terrenos de juego, pero se mostró receloso de los plazos que se están marcando. "Con tanta gente que sigue falleciendo, igual es difícil pensar que hay que empezar LaLiga lo antes posible", manifestó el jugador, quien precisó que no se puede "correr antes de andar".

��️ @RaulDeTomas9 asegura que "estoy muy feliz en el Espanyol y sólo tengo palabras de agradecimiento para este club porque es muy grande"



�� Vídeo completo, en Espanyol TV: https://t.co/0fIHnYnhFS#EspanyoldeBarcelona | #RCDE | #PericosDesdeCasapic.twitter.com/FLYAV5v49h — RCD Espanyol de Barcelona (#PericosDesdeCasa ����) (@RCDEspanyol) April 30, 2020

El jugador del RCD Espanyol Raúl de Tomás ha señalado que los jugadores son los primeros interesados en que se reanude la competición, pero ha asegurado que se deben hacer cuando las condiciones sean "óptimas" y "la salud esté asegurada". "Somos los primeros que estamos de acuerdo en volver, pero sobre todo que haya unas condiciones óptimas para estar tranquilos y tener la salud asegurada", comentó De Tomás en declaraciones facilitadas este jueves por el club.

Siendo el RCD Espanyol el equipo de LaLiga Santander más perjudicado por el coronavirus, con diez casos positivos --ocho jugadores y dos miembros del cuerpo técnico--, el delantero dejó claro que la prioridad es la salud. "Somos el equipo que más ha sufrido. Es normal que los jugadores que lo hayan cogido tengan las fuerzas más bajas que el resto. Ojalá estén recuperados al cien por cien para cuando volvamos", apuntó el goleador.

Y, en caso de reanudación, tiene claro que el objetivo es lograr la permanencia, pues el equipo marcha colista y a 6 puntos de la permanencia. "Ojalá podamos conseguir el objetivo. Nos lo vamos a dejar todo en el césped para conseguir lo que tanto llevamos buscando esta temporada", manifestó. "Debemos ser responsables porque un día la competición se reanudará y debemos estar al cien por cien para dar a nuestra afición lo que tanto desea", expresó De Tomas en el sentido de estar listos a nivel físico para afrontar ese reto.