Velasco Carballo: "La RFEF hará historia este fin de semana"

Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) aseguró que "la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hará historia este fin de semana" con el estreno del nuevo VAR en Primera y Segunda División, en respuesta a las declaraciones de Jaume Roures, presidente de Mediapro, quien dijo que el videoarbitraje (VAR) iba a fallar.

"La RFEF hará historia porque no hay ninguna federación, organización o asociación en el mundo que haya sido capaz de hacer dos competiciones como la Primera y Segunda División a la vez en una misma temporada en un tiempo récord. Ninguna organización del mundo ha sido capaz de hacer eso; nosotros hemos tenido que hacer dos competiciones a la vez por el cambio de proveedor", afirmó.

Velasco Carballo dijo sentirse muy feliz por este motivo y confirmó que todas las pruebas hechas hasta ahora han salido correctamente. "Vengo muy feliz porque realmente podemos asegurar que este fin de semana la RFEF hará historia y en ese trozo de historia que estamos construyendo juntos los árbitros tenemos un trocito. Y yo también tengo un trocito. Estamos haciendo los test en los estadios y todos han sido plenamente satisfactorios", declaró.

"No me gustaría opinar sobre las palabras de Roures. Hemos sido suficientemente generosos en alabar el sistema de videoarbitraje de Mediapro la pasada temporada", añadió.

Las palabra de Roures se produjeron después de que el grupo Mediapro anunciara ayer la presentación de una denuncia contra Velasco Carballo y la RFEF, como responsable civil subsidiaria, por supuesta apropiación indebida del material para la presentación del servicio del VAR, una vez que el organismo eligió a otra empresa como proveedora de la tecnología de éste.

"El asunto es serio por la trascendencia que tiene, pero tiene su aspecto de gracioso porque dude de si va a funcionar o no por unas mesas. No depende absolutamente nada del éxito o no de las mesas, de un disco duro o de unos cables que nos tienen que identificar", indicó Velasco Carballo.

Además, el presidente del CTA quiso recalcar tras la denuncia de Mediapro que no están usando "ningún equipamiento tecnológico" de esta empresa y que solo lo hacen "de unas mesas y de unos cables".