Velasco Carballo, en El Partidazo de COPE: "Jamás he recibido ninguna presión de ningún club"

Velasco Carballo, el 'jefe de los árbitros' españoles hasta el próximo 30 de noviembre, fue el protagonista de este lunes en El Partidazo de COPE. Velasco contó, con todo detalle, por qué se marcha de la RFEF y lo que espera de su trabajo en la UEFA.

"Es cumplir otro de mis sueños profesionales, y seguir creciendo. Por un lado, con dolor, quiero al arbitraje español, pero el que me conoce sabe que soy un amante de los retos. Y ahora es el momento de iniciar esta andadura con la UEFA", explicó un Velasco que aseguró que fue quien dio el paso de dejar su puesto en el Comité Técnico de Árbitros: "Para cualquier árbitro o dirigente, llegar a la UEFA es un sueño".

Aseguró que, en esa transición de la RFEF a la UEFA, no le ha pasado "absolutamente nada con la Federación", con la que solo tiene palabras de agradecimiento: "Rubiales siempre ha tenido confianza en mí". Además, aludió a Roberto Rosetti como uno de los motores de su cambio, "al que considero un gran dirigente y un amigo".

Tampoco dio pistas sobre quién será su sucesor en el cargo: "Nadie me ha consultado. Lo que haga el presidente, estará bien hecho".

Su balance en el CTA, más allá del VAR

En todo el tiempo que Velasco Carballo ha estado al frente del CTA, cree que su mayor logro ha sido "no el VAR, sino la transformación del colectivo arbitral: desde cómo se hacen las pruebas físicas a que ahora tengan contrato profesional".

Velasco Carballo y la tecnología del VAR





Y, sin embargo, el VAR sigue dando que hablar: "Los árbitros y los VAR se equivocan, pero aciertan en la inmensa mayoría de jugadas. Es normal que tiene que mejorar el VAR y seguro que va a mejorar. Pero es muy bueno, en general en el mundo". Considera normal que haya algunas jugadas puntuales en las que los árbitros difieren a la hora de juzgarlas: "Hay jugadas en las que podemos estar discutiendo hasta el día del Juicio Final".

También aseguró que "jamás, nunca he recibido presión" por parte de clubes o dirigentes, y presume de haber mantenido una buena relación con los presidentes de los equipos de Primera y Segunda División, y equipos de las nuevas categorías de la RFEF: "Me han llamado muchos presidentes de clubes, y a todos les he cogido el teléfono. Unos días para ser su paño de lágrimas, otros para decirles que no tienen razón. No ha habido un solo presidente que no me haya tratado bien".