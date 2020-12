Velasco Carballo: "El límite con los árbitros es no dudar de su honradez"

Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, declaró este jueves que todo el estamento arbitral "acepta con naturalidad las críticas" que puedan recibir por equivocaciones o errores, aunque admitió que, en esos comentarios, el "límite que no se puede traspasar es el de dudar de la honradez y honorabilidad" de los colegiados.

"Los árbitros, el Comité Técnico y la Real Federación Española de Fútbol aceptan todas las criticas que se expresen, ya sea que se diga que se ha equivocado, que se ha tragado tres penaltis, que lo ha hecho mal o que ha sacado cinco rojas. Somos partidarios de que todo el mundo se exprese con libertad y somos firmes defensores de ello porque debe ser así", dijo Velasco Carballo, en conferencia de prensa.

��️ Carlos Velasco Carballo: "Somos autocríticos y nuestro objetivo es que el VAR intervenga menos. Eso significará que se reducen los errores de campo".



➡️ "Queremos decir que ha habido errores claros que no ha solucionado el VAR y que el tiempo de actuación aún es elevado". pic.twitter.com/58N9N47yPt — RFEF (@rfef) December 10, 2020

"Se critica a los grandes futbolistas, entrenadores o presidentes y a los árbitros también. Simplemente, y parece lógico explicarlo, que hay una línea que no debemos cruzar y que son aquellas expresiones o manifestaciones que cuestionen el mayor valor de un arbitro como juez deportivo, que es su honradez y profesionalidad", confesó.

"Se puede criticar todo, pero algún limite debe existir, y ese límite es que no puede ser cuestionada la honradez y honorabilidad de un juez. No podemos confundir a la opinión publica y lanzar un mensaje de dudas", comentó.

Aún así, Velasco Carballo dijo que, aunque los números les "avalan, hay que ser autocríticos": "Hemos reconocido cerca de doscientos errores, pero somos ambiciosos y seguimos buscando la mejora. Somos transparentes en los errores, pero pedimos que se dé también notoriedad a los aciertos porque después del VAR el porcentaje de acierto es del 98%", concluyó.

��️ Carlos Clos Gómez: "Se han pitado 263 penaltis en este primer tercio de temporada. Solo se ha errado en 4 de ellos".



➡️ "El VAR ha elevado el índice de acierto un 7,23% hasta situarlo en un 98,48%". pic.twitter.com/Wh3mf7xwpp — RFEF (@rfef) December 10, 2020

Polémico agarrón a Marcelo

Carlos Velasco Carballo aseguró que el hecho de no disponer de la famosa imagen del tirón de pelo a Marcelo durante el Real Madrid-Alavés "no afectó al funcionamiento del VAR" porque cuentan con suficientes cámaras en todos los partidos, y también aclaró que es el Comité de Competición el que se encarga de evaluar las declaraciones de los entrenadores y si estas son motivos de sanción.

El pasado 28 de noviembre, durante el Real Madrid-Alavés, Víctor Laguardia fue captado por una cámara tirando del pelo dentro del área a Marcelo, una decisión que no fue vista por el colegiado ni que tampoco requirió la atención desde la sala VOR.

Este jueves, durante la rueda de prensa que realiza el CTA para analizar el primer tercio de competición, tanto Velasco Carballo como Carlos Clos Gómez, director del Proyecto VAR, hablaron sobre ella y recordaron que todas las cámaras que se encargan de la producción de un partido tienen acceso al sistema VAR, aunque hay "alguna excepción" como apuntó el excolegiado aragonés con alguna que no pertenezca y cuya señal no llegue a la sala VOR.

"Ocurrió en ese partido y esa imagen no la teníamos, pero no son cámaras que cubran mejor las situaciones que las otras", añadió Clos Gómez. "La producción del partido rescató la grabación de esa cámara y la mostró en el descanso, pero no produjo ningún mal a la sala VOR y no afectó al funcionamiento del VAR el disponer de esa imagen o no", añadió Velasco Carballo. "Contamos con un número suficiente de cámaras para cubrir todos los hechos de un partido, no podemos decir como CTA que el problema fue no tener un número suficiente de cámaras", zanjó.

Sin salir de esa jugada, Clos Gómez indicó también que a la hora de haber procedido a sancionarla había que "valorar la intensidad" del tirón. "Si es insignificante, se sancionaría con tiro libre y amonestación, y si es relevante, con roja", puntualizó.

El exárbitro aragonés fue preguntado también por los agarrones y como se están pitando esta campaña. "Hay que recordar que influyen varios factores como la intensidad, si es mutuo, o si evita conseguir el objetivo, pero de cara al VAR debe ser claro y manifiesto. Son situaciones complicadas, estamos trabajando para que se sanciones y lo estamos consiguiendo en la mayoría de ocasiones", remarcó.