Varane: "Me retiraré en el Madrid, en el United o en el Lens"

Raphael Varane vive ya una nueva etapa, tras retirarse de la selección francesa después de la disputa del Mundial de Qatar. El excentral del Real Madrid y actual jugador del Manchester United ha concedido una entrevista a la revista 'GQ', en el que ha sido preguntado por diversos temas, como el equipo en el que planea poner punto y final su carrera, aunque todavía tenga 29 años.

"No habrá cuarto equipo. Terminaré mi carrera o en Madrid, o en Manchester o en Lens. El Madrid parece complicado, porque no se suele volver. No pretendo precipitarme, pero cuanto más te acercas a los 30, más lo piensas", expresó el defensa francés al medio.

Raphaël Varane en el Stade de France para el homenaje que recibió por su retiro en la selección. #mufc#mulivepic.twitter.com/UsuSdlyXSX — Manchester United (@MufcEspXtraFc) March 24, 2023

Además, cree que hay un factor importante que está acortando las carreras, y es el calendario. "Me temo que los jugadores tienen carreras mucho más cortas, y por eso acaban dejando sus selecciones. El calendario ya está más que lleno, los jugadores están forzando mucho. Será peor con un Mundial de 48 equipos. Los jugadores estamos al límite física y mentalmente. Los que fuimos al Mundial no hemos parado desde julio", añadió Varane en la entrevista.

Un calendario en el que el excentral del Real Madrid ya puede tener descansos, tras retirarse de la selección francesa sin haber llegado a los 29 años y habiendo sido campeón del mundo.