Varane, en Le Parisien: "No suelo hablar sobre mi futuro; Zidane ha conseguido callar a los críticos"

"Estos últimos meses han sido complicados con el Real Madrid, los resultados no han sido buenos. A nivel individual, tuve también algunos problemas al comienzo de temporada, me llevó tres meses volver a estar al cien por cien. Hasta noviembre, no tuve sensaciones positivas", dijo Raphael Varane, central del Real Madrid, este jueves en declaraciones a Le Parisien.

Habló de la vuelta de Zidane, y hasta compara su personalidad con la del entrenador: "Trato de transmitir serenidad y motivación a mis compañeros. Hay gente que hace mucho ruido para nada y no sirven como ejemplo. Yo, cuando hablo, se me escucha. Es algo que aprendí de Zidane. Observé su forma de actuar. Genera un profundo respeto en un vestuario como el del Real Madrid, sin tener que pegar voces".

Asegura que la presión la lleva mejor: "Aprendí a manejarla. Ahora, me supone más una fuente de motivación", expresó.

Preguntado por Mbappé, dijo del delantero que "tiene algo especial. Cuando le llega la pelota, la gente se pone en pie y le pide marcar. Conocí algunos extraterrestres durante mim carrera. Esta es la primera vez que me encuentro con alguien tan joven y tan talentoso. Me impresiona su inteligencia, su madurez y su talento monstruoso", dijo. "Llegará hasta donde quiera".

En cuanto al momento de su carrera, asegura que el reconocimiento de Michel Platini como candidato para el Balón de Oro, "dificilmente uno puede soñar con un homenaje más hermoso".

Preguntado por su contrato con el Real Madrid (hasta junio de 2022), comentó que "no quiero hablar sobre mi futuro. No tengo la costumbre de expresarme en público sobre mi futuro".

Sobre la vuelta de Zidane, comentó que "se me han hecho cortos los nueve meses. Es como si se hubiera ido ayer. Le aprecio como persona y como entrenador. Para mí, fue importante. Tenía dudas antes de su debut como entrenador en enero de 2016. Logró silenciar a los críticos y ha demostrado su capacidad para liderar al club más grande del mundo".