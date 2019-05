Varane confirma en Marca que seguirá la próxima temporada en el Real Madrid

Raphael Varane seguirá, al menos, una temporada más en el Real Madrid. El central francés ha declarado en MARCA que se queda en el conjunto blanco la temporada 2019-2020.

Cuando los rumores no daban por segura su continuidad, el futbolista se ha sincerado en una entrevista que ha concedido al periódico deportivo en la que afirma, rotundo: "Voy a seguir aquí el año que viene. Estoy seguro de que vamos a volver a vivir emociones fuertes".

Admite que la temporada que acaba de concluir ha sido mala para toda la plantilla: "Hemos peleado y nos hemos esforzado. No podemos reprocharnos nada, pero es cierto que nos ha faltado esa chispa en los momentos complicados. Son ciclos. No he estado a mi mejor nivel pero se volverá a ver al mejor Varane".

