Valverde: "No tenemos nada que decir de la crisis del Madrid, la vemos desde la distancia"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, calificó de "fundamental" el partido de Liga que su equipo disputará este sábado contra el Rayo Vallecano, donde se jugará tres puntos "que valen lo mismo que los que conseguimos en el Bernabéu o en Sevilla".

Para Valverde, el encuentro es "fundamental" para "hacer valer" la victoria a domicilio (0-1) ante el Real Madrid de la pasada jornada. "Hoy día, ganar en nuestra Liga cuesta muchísimo y, según se va aproximando el final de temporada, todavía más. Además, nos viene bien afrontar el partido de 'Champions' después de sacar una victoria", comentó en referencia a la visita del Lyon, el próximo miércoles, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

En este sentido, el preparador extremeño adelantó que "es posible que haya algún cambio" ante el Rayo pensando en dosificar efectivos con vistas al encuentro de la máxima competición continental.

Uno de ellos no parece que vaya a ser el de Gerard Piqué, indiscutible esta temporada en el eje de la zaga. "Está rindiendo a un nivel altísimo y sé que está jugando mucho, pero se ha dado de baja de la selección y esa carga de partidos ya no la tiene, y también ha descansado en partidos de Copa", opinó sobre el central catalán.

El técnico del Barcelona recordó, además, que el equipo viene de "una semana limpia" al no tener partido entre semana, y que el de 'Champions' se disputará cuatro días después de duelo liguero ante el Rayo, "y eso nos da un día más de margen que cuando solo tenemos tres de descanso".

La doble victoria en el Bernabéu y la eliminación del Real Madrid en la Liga de Campeones a manos del Ajax ha agudizado la crisis del conjunto blanco al que, sin embargo, Valverde no descarta, "por respeto y matemáticas" para luchar por el título de Liga, aunque ya esté doce puntos por debajo en la clasificación.

Preguntado por Jose Mourinho y Zinedine Zidane como posibles candidatos a regresar al banquillo del cuadro madrileño, Valverde respondió con su diplomacia habitual: "Son grandes entrenadores, no tengo ninguna duda. Como Solari también lo es".

Al contrario que el Real Madrid, el Barça sigue aspirando a proclamarse campeón en las tres competiciones, pero su entrenador no quiso echar las campanas al vuelo, sobre todo al hablar de la 'Champions'.

"La gente ha de ilusionarse con nosotros, pero tenemos que ser cautos. De los cuatro equipos que se han clasificado para cuartos, tres eran segundos de grupo, y el Oporto, que fue primero, pasó con un penalti. Hay que poner los medios para que lo que les ha pasado a otros no nos pase a nosotros", advirtió.

Cuestionado por el futuro de Ivan Rakitic, Valverde fue tajante: "Nada me hace pensar que Rakitic no esté con nosotros la temporada que viene". Y tampoco se mostró preocupado por que Leo Messi haya vuelto a ser convocado con la selección argentina. "Esa es una cuestión que le concierne absolutamente al seleccionador (Lionel Scaloni) y a Leo. Que él iba a volver a la selección, tarde o temprano, es algo que sabíamos todos. Leo está más ligero en cuanto a cargas este año y no me preocupa en absoluto", manifestó.

Por último, Ernesto Valverde, analizó, en el Día de la Mujer, el papel de ésta en el fútbol actual. "Es algo imparable que la mujer tenga mas presencia e irá avanzando más. Con el tiempo habrá un día en que una mujer estará sentada aquí dirigiendo a un equipo masculino", sentenció.

La entrada del colombiano Jeison Murillo por el sancionado Clement Lenglet es la única novedad de la convocatoria que el técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, dio este viernes para recibir al Rayo Vallecano en el Camp Nou.

Vuelven a quedarse fuera de la lista, por lesión, el defensa Thomas Vermaelen y el centrocampista Rafinha Alcántara, y por decisión técnica, el defensa Jean-Claire Todibo y el delantero Kevin-Prince Boateng.

Los 18 convocados por Valverde para medirse al Rayo son: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Sergi Roberto, Murillo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba, Sergio Busquets, Rakitic, Arthur, Arturo Vidal, Aleñá, Coutinho, Malcom, Dembélé, Messi y Luis Suárez.