Valverde, sobre Piqué y la Davis: "Si está en condiciones le veremos en la lista, si le veo centrado jugará"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha respondido este viernes a la situación por la que pasa su jugador Gerard Piqué, que esta semana vive con un pie en el Barça y otro en la Copa Davis de tenis que organiza con su empresa, y ha señalado que si viaja o no o si juega o no será en función de cómo le vea, mientras que sobre el Leganés, rival de este sábado en Butarque, apuntó que necesitan ganar y evitar que se repita la derrota de un año atrás.

"Si Piqué llega en condiciones o no lo veremos en la lista, si está o no está. He hablado con él de este asunto, le veo centrado. Tiene cuestiones que hace al margen del fútbol. Cuando a todos se les achaca que no saben hacer nada más que fútbol y cuando uno hace algo de más se lo echan en cara. Pero he hablado con él, si le veo centrado y bien jugará y si no, no", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, preguntado por si tendría permiso para ir a la Caja Mágica, de nuevo, a presenciar los partidos en directo, comentó: "Si viaja, ya verás si tiene permiso o no. Tanta ansiedad por saber lo que va a pasar con Piqué, dejarle tranquilo que tenemos un partido muy importante".

También fue preguntado por Ivan Rakitic y si le preocuparía que se fuera en invierno. "No tengo mucho que decir de conversaciones privadas con los jugadores. Son cuestiones que manejamos dentro. El equipo está cambiando, y de momento no me planteo nada en el mercado de invierno porque estamos compitiendo y contamos con todos", apuntó.

Valverde, distendido, se sorprendió por tener que responder a tantas preguntas sobre si estaba preocupado, ya que también hizo frente al tener que apostar, quizá, por Moussa Wagué en el lateral derecho en caso de necesidad por las ausencias de Semedo y Sergi Roberto. "¿Por qué hay tantas preguntas que empiezan por 'te preocupa'? Vengo sin preocuparme por nada y salgo de aquí preocupado", comentó entre risas.

Otro foco de no preocupación lo tiene en Antoine Griezmann, cuyo rendimiento con Francia ha vuelto a ser mejor que el que da en el Barça. "Lo que me importa es cómo estén en nuestro equipo y a Griezmann le veo bien. No está dando muchas cosas y pensamos que nos puede aportar más. Nos da goles y claridad en el juego, porque lo limpia. Si rinde con su selección, mejor", celebró.

Sobre el Leganés, próximo rival en LaLiga, comentó que su nuevo entrenador, Javier Aguirre, es un motivador y se mostró seguro de que el mexicano sacará lo mejor de su equipo, ahora mismo colista. "No sé los cambios que pueda haber, lo que pueda introducir Javier. Tenemos la referencia de los otros equipos que ha entrenado, pero tiene lo que tiene y el equipo está concebido para jugar de una determinada manera, el otro día hizo algo parecido a lo que hacía Pellegrino", comentó.

"Una cosa clara que tiene Aguirre es que es un gran motivador, además de su valía como entrenador. Sus resultados están ahí. Tiene una forma de llevar al jugador que es franca, directa, engancha al jugador. Cuando un equipo va último, el punto de vista anímico los jugadores están más tocados y enganchará bien al equipo, eso lo maneja bien", añadió.

Valverde aseguró que están ante una semana "muy importante" en LaLiga y en la 'Champions', con partidos ante Leganés, Dortmund y Atlético de Madrid. "No estamos como para pensar que tenemos enemigos pequeños. Es verdad que el Leganés es el último pero ya nos ganaron. Y desde que estoy aquí hemos perdido contra el Leganés, Levante dos veces, Granada, Celta, Athletic... No estamos como para pensar que los contrarios son sencillos. Tenemos que centrarnos en los tres puntos de mañana porque los necesitamos, y recuperar sensaciones", se sinceró.