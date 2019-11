Valverde: "No me propusieron retocar mi sueldo por Neymar"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha manifestado este viernes que los partidos fuera de casa, como el de este sábado frente al Levante UD, son "fundamentales" de cara a seguir en lo más alto de LaLiga Santander, después de haber recuperado posiciones pese a un inicio irregular donde los duelos lejos del Camp Nou fueron un lastre.

"No empezamos bien, sobre todo fuera de casa nos estábamos atrancando en determinados partidos, es verdad que no es que nos sonría la fortuna en algunos momentos pero es lo que hay. Estamos recuperando posiciones y estamos ahí, pero todavía queda mucho y estos partidos fuera, los que en el inicio hemos fallado, son fundamentales", aseguró en rueda de prensa.

Valverde acepta que la situación actual del equipo es buena, la deseada en cuanto a liderar LaLiga y el grupo de la 'Champions', pero avisó de que todavía queda demasiado y por ello deben seguir mejorando. "Si estás el primero en las competiciones que estás disputando siempre estás donde te gustaría estar. Pero de la misma manera que cuando no estábamos tan bien decíamos que quedaba mucho trecho, ahora igual", matizó.

"Hemos recuperado posiciones, pero quedan partidos difíciles que sabemos lo que son porque lo hemos sufrido, como el de mañana y el del martes contra el Slavia. El de mañana es posible que sea similar al del año pasado, el Levante es un equipo que intenta presionar alto y tiene muchas soluciones ofensivas", apuntó.

En este sentido, cree que el del Ciutat de València es uno de los partidos en que puede pasar "cualquier cosa" por cómo plantea el juego el Levante. "Están en un momento de inestabilidad, ante el Espanyol no estuvieron bien pero ante la Real Sociedad volvieron a ser un equipo reconocible, similar al del año pasado, y será un partido complicado como el del año anterior. Fuimos campeones el año pasado en casa ante ellos pero costó mucho ganar ese partido", recordó.

Por otro lado, restó importancia al hecho de que, tras su sanción de tres meses, Leo Messi haya sido convocado de nuevo por Argentina para los dos amistosos de noviembre ante Brasil y Uruguay. "Sabemos que si estás Messi activo hay un índice elevado de que le pueda llamar su selección. Si no ha ido estos meses es por sanción, lo normal es que vaya. Lo tenemos asumido y lo tiene asumido él y no es ningún contratiempo", aseguró.

"Griezmann viene jugando regularmente. El otro día hice algún cambio, pero no me gusta hablar de discutibles e indiscutibles, pero está jugando regularmente y lo seguirá haciendo si va cumpliendo las expectativas", apuntó sobre el delantero galo, que no fue titular en el último triunfo contra el Valladolid (5-1).

En cuanto a Frenkie De Jong, celebró su adaptación y su polivalencia. "Estamos alternando jugadores porque tenemos varias posibilidades, y desde luego está claro que Frenkie nos ha venido muy bien porque nos da mucha frescura a la hora de tener la pelota como en la salida desde atrás. Es difícil de sobrepasar, desde el punto de vista defensivo nos ayuda mucho. Y con el potencial físico que tiene no es casualidad lo que hizo y está haciendo y todavía esperamos mucho más", sentenció.

Preguntado por Ansu Fati, titular ante el Valladolid tras un tiempo sin jugar con el primer equipo, aseguró que no se arrepiente de haberle subido. "No me voy a arrepentir. Teníamos una necesidad que cubrir y Ansu Fati está demostrando muchas cosas. Es muy joven y tiene todavía mucho espacio por delante. Está en dinámica nuestra, sabiendo que puede estar a caballo entre el primer equipo y el filial pero la decisión está bien tomada", se sinceró.

"Cuando sale un jugador nuevo de la manera fulgurante como ha salido él se genera una alta expectación, enorme, pero las cosas son como son. Acaba de cumplir 17 años y es un jugador que todavía no se ha hecho a la categoría y tiene que tardar un tiempo en hacerse. Es un proceso de aprendizaje, todavía tendrá que crecer y hacerse más fuerte y tiene camino por delante pero hay muchas cosas que hace bien", apostilló sobre la nueva perla de la cantera.