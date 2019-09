Valverde: "El Granada está bien y con chispa, para nosotros es un problema más"

El técnico barcelonista Ernesto Valverde admitió este viernes que su equipo tiene que cambiar su dinámica como visitante en Granada, después de que aun no haya ganado ningún partido fuera del Camp Nou desde el inicio de la temporada.

"Fuera de casa no estamos consiguiendo los resultados que esperábamos. Nos está costando. Incluso en el partido que le dimos la vuelta en Pamplona, no fuimos capaces de ganar. Tenemos que cambiar esa dinámica, mañana tenemos una oportunidad y queremos que sea ya", insistió el entrenador azulgrana.

Valverde analizó que su equipo "no está hacienda efectiva la posesión del balón" que tiene en los partidos fuera de casa, a diferencia de lo que ocurre en el Camp Nou.

"Tenemos más el balón, pero no tenemos más llegadas que el rival. Tenemos que ser más decisivos, más verticales, más contundentes. En casa estamos jugando mejor en ese ultimo tramo, fuera de casa nos está costando", admitió.

En cuanto al Granada, Valverde comentó que está firmando "un buen arranque de temporada" y recordó que los equipos recién ascendidos son peligrosos a principios de curso como ya ocurrió en Pamplona.

"Está en una buena dinámica y de ahí su arranque. Es un partido difícil en el que vamos obligados porque en las dos salidas anteriores no hemos ganado y queremos ganar", añadió. "Me preocupa porque es un buen equipo, bien trabajado, que planean cosas en la estrategia que no esperas. Están con el entusiasmo de los recién llegados, con chispa, está bien y el partido que perdieron con el Sevilla fue muy igualado. Están en un momento inmejorable", opinó.

Habló Valverde sobre Ansu Fati y su nacionalización como español que le podría suponer disputar el Mundial sub 17 y perderse hasta siete partidos con el Barça.

"Vamos a esperar a que lo convoquen. Ya veremos. Sería un contratiempo porque perdemos un jugador que nos da cosas y no sabemos lo que puede ocurrir (en cuanto a lesiones) en este tramo. Si hubiera ocurrido con mas bajas en la delantera, hubiera sido peor, pero hay que ser cautos", insistió.

En todo caso, el técnico quiso aclarar que si Ansu Fati o Carles Pérez han jugado no se debe únicamente a las bajas que ha tenido el equipo en este inicio de campeonato en la línea delantera. "Que hayan jugado se puede ver de muchas maneras. La manera correcta es que juegan porque se lo merecen, no porque haya bajas. En un momento determinado pueden salir (a jugar), pero después hay que aprovechar la oportunidad. No es fácil, porque aquí vienen grandes jugadores", dijo.

No cree que la irrupción de Fati le haya supuesto a Ousmane Dembélé perder su puesto en el equipo y recordó Valverde que estos dos jugadores no han coincidido hasta el momento ni siquiera en los entrenamientos. "¿Que qué espero de Dembélé? De momento no se ha entrenado con el grupo, esperemos que hoy sí. De todos los jugadores espero lo mismo: que se involucren, que intenten ser titulares ..., nada que no le pidamos a los demás", insistió.

A Leo Messi, que regresó al equipo en la última media hora del partido ante el Borussia Dortmund después de un mes y medio de baja, lo vio "bien" ante la exigencia del partido y "después de no tener físico como para entrar en un partido de ese nivel"."Estuvo participativo y bien, Esperamos que con la suma de minutos nos dé muchas cosas y que vaya cogiendo la forma", dijo Valverde, quien espera que Antoine Griezmann vaya conociendo los movimientos de sus compañeros y "vayan encontrándose más entre todos", aseguró.

En todo caso, Valverde, ante la exigencia del calendario, con partidos consecutivos en Liga y Liga de Campeones, admitió que seguramente habrá cambios en el equipo, sobre todo en la línea de centrocampistas. Se da por hecho que Junior Firpo será el sustituto del lesionado Jordi Alba: "Es una buena oportunidad para que él pueda acostumbrarse a nuestro juego".