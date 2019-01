Valverde: "A final de temporada hay que decidir el poder seguir o no"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, no ha querido asegurar si continuará la próxima temporada como técnico azulgrana, ya que los resultados condicionan todo, pero ha afirmado que tiene "contrato con el club" y "buena sintonía" con los mandatarios, y ha advertido del peligro del Getafe, un rival "muy incómodo" al que se enfrentarán este domingo en el Coliseum Alfonso Pérez y que ya les hizo "sufrir mucho" del curso pasado.

"Yo tengo contrato con el club. Es verdad que el contrato era de dos años más uno, a final de temporada hay que decidir poder seguir o no. Nos emplazamos para más adelante, para, en función de cómo va la temporada, valorarlo. Todavía no estamos en el ecuador de la temporada, pero siempre ha habido buena sintonía entre nosotros. Sé como son las cosas para los entrenadores: si las cosas van bien, todos están contentos, y si hay una semana en la que no ganas un partido, ponen precio a tu cabeza", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recordó que tienen "un contrato firmado", que van "a respetar las dos partes". "A ver cómo van las cosas, pero hay una sintonía muy buena, como ha sido desde el principio", dijo antes de bromear con la posibilidad de hacer un documental de anuncio al estilo del de la empresa de Gerard Piqué con la decisión de Antoine Griezmann. "Soy muy mal actor, se me vería desde el primer momento. Es mucho más sencillo que todo eso, seguro", apuntó, y reconoció también que ya está trabajando en la pretemporada. "Lo que hemos estado mirado es la pretemporada y claro, absolutamente", confesó.

Por otra parte, el técnico vasco explicó que la importancia del duelo ante el Getafe. "Es un buen rival para empezar el año porque nos va a exigir mucho. Sabemos lo que nos ocurrió el año pasado; en Getafe sufrimos mucho para poder ganar, en casa no pudimos ganar. Es un equipo duro, fuerte, que aprieta bien, que está tirando la presión muy arriba y lo hace con intensidad y convencimiento. De ahí la clasificación en la que está, peleando por entrar en los puestos europeos, y va a más. Es un rival muy incómodo que nos hizo sufrir mucho el año pasado, que en cada balón dividido hace un esfuerzo por apretarte. Tenemos que centrarnos mucho en el partido para poder sacarlo adelante", relató.

"Nos tenemos que centrar en lo que nos viene bien. Venimos de un parón, pero no ha sido tanto. La clave está en no salirte del partido e imponer nuestro juego. Será complicado porque ellos intentarán que entres en una dinámica parecida a la suya. Es un equipo duro, que no nos va a permitir muchas alegrías en nuestro juego interior. Por eso decía que es un buen rival para empezar, porque es un rival que te obliga mucho", continuó.

Sobre la situación en LaLiga Santander, con siete puntos de ventaja sobre el conjunto de Santiago Solari, Valverde pidió cautela. "Mantengo lo que dije: en lo que quede de temporada consideramos al Real Madrid un candidato al título. Sé que las diferencias parecen a veces grandes, pero no lo son tanto. Este año la liga está más apretada, pero para el espectador está bien que haya más alternativas. A nosotros cualquier cosa nos vale si vamos los primeros", aseveró.

"ESTÁN TODOS CON LAS MISMAS POSIBILIDADES"

En otro orden de cosas, el preparador culé espera poder ir recuperando efectivos este mes de enero, que se presenta duro. "Intentaremos contar con todos los jugadores, también del B, para que nos puedan ayudar. Tenemos a Sergi y a Malcom que ya están con el equipo, esperemos que Samu nos pueda ayudar, y también Vermaelen. En estos 15 días hay cuatro partidos fuertes y tenemos que sacarlos adelante", señaló.

Sobre Umtiti, al que ve "con buenas sensaciones", considera que "en un par de semanas puede empezar a entrenar con el equipo", como también puede empezar a contribuir Jeison Murillo. "Le he visto bastante bien, y nuestra idea es que estuviera disponible cuanto antes. El hecho de haber competido en nuestra liga es una garantía", expuso.

Además, considera que los jugadores que volvieron al trabajo el 2 de enero está en perfecta forma física. "Aparte de que se llevaron más vacaciones se llevaron también un trabajo adicional que han cumplido. Están todos con las mismas posibilidades", subrayó.

Por último, no dio pistas sobre si seguirán 'pescando' en el mercado de invierno. "Somos un club que siempre tiene que estar abierto a mejorar, pero en lo que me fijo es en que los jugadores que tengamos sigan con nosotros. En principio, estamos contentos con lo que tenemos", finalizó.