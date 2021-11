Unzué reclama que los políticos faciliten "una vida digna" a los enfermos de ELA: "Somos invisibles"

El exfutbolista Juan Carlos Unzué ha solicitado este martes a la clase política que facilite los trámites para conseguir la incapacidad a los enfermos de ELA como él para poder tener una vida digna y "que no se añada más estrés al que ya te da el diagnóstico".



Así lo ha afirmado Unzué en rueda de prensa tras recibir la Medalla de Oro al Mérito Deportivo de Navarra 2021 de manos de la presidenta del Gobierno, María Chivite.



"Tenemos la sensación de que somos invisibles para los que mandan, que son los que pueden cambiar esta situación. Cuando hablo de los políticos los incluyo a todos, porque es un tema de salud, la ELA no entiende de ideologías", ha declarado.

"Ojalá sirva todo este ruido que hacemos"

En este mensaje dirigido a quienes gobiernan, Unzué ha reconocido que hay algo que le llama la atención: "Cuando tienes 15 años sientes que la salud y la energía son eternas, pero ellos ya son personas adultas que están más cerca de vivir ese deterioro que la propia vida que te genera".



Y ha añadido que "este tipo de enfermedades van a estar cada vez más a la orden del día, es algo que nos compete a todos. Ojalá todo este ruido que estamos haciendo sirva. Estoy seguro de que nos han escuchado, pero ahora es momento de actuar".

Una vida digna, mejor que una muerte digna

En cuanto a la ley de eutanasia ha apuntado que él siempre ha defendido que le parece "bien que las personas podamos elegir, llegado el momento, si tener una muerte digna", pero ha precisado que "justamente lo que reivindicamos nosotros es tener una vida digna y a día de hoy administrativamente no es así".



"En esta enfermedad, cuando te diagnostican te están dando una sentencia de muerte por adelantado. Si a eso le sumas varios meses para conseguir la incapacidad, le estás sumando un estrés más al que ya te da el propio diagnóstico. Yo les pido que eso que van a darte a los diez meses, que haya una ley que te lo den en el momento del diagnóstico", ha reclamado.



Unzué ha reconocido que este premio es "especial". "Somos navarros y yo he pasado mucho tiempo fuera, pero en casa siempre nos hicieron saber que no olvidáramos de dónde veníamos. Las raíces no se pierden nunca. Poder volver y recordar viejos tiempos siempre es interesante", ha señalado.



El pelotari Aimar Olaizola ha compartido medalla con el exfutbolista y al respecto Uzué ha indicado que "Hay una cosa que nos une a Aimar y a mí, nuestra perseverancia, nuestra capacidad para mantenernos en el tiempo. Estamos orgullosos de haber hecho de nuestro hobby nuestra profesión. No somos muchos los que llegamos, pero el valor importante está en mantenerse".

Un mensaje para los jóvenes: "Practicad deporte"

Unzué ha concluido con un mensaje para las próximas generaciones: "Me gustaría animar a las nuevas generaciones a que practiquen deporte. Es imprescindible porque más allá de tratar de ser profesional, te aporta unos valores que te van a servir para toda tu vida. Va a ser saludable y te va a aportar valores", ha dicho.