Unzué, Laporta y Guardiola presentan el partido benéfico contra la ELA que disputarán Barça y Manchester City

El FC Barcelona de Xavi Hernández y el Manchester City de Pep Guardiola se han citado el próximo 24 de agosto en el Camp Nou (21:00) en un partido benéfico en favor de la lucha contra la esclerósis lateral amiotrófica (ELA), que impulsa otro ilustre azulgrana, Juan Carlos Unzué, afectado por la enfermedad.

Unzué, que el 18 de junio de 2020 anunció que padecía ELA, pensó en la organización del partido desde hace tiempo. El amistoso tenía que haberse disputado en agosto pasado, pero la pandemia aconsejó que no se celebrara entonces.

El exfutbolista y exentrenador navarro admitió que ahora ya necesita silla de ruedas para moverse, también en el interior de su domicilio. "Requiero ayuda, pero estoy muy bien arropado por mi familia y mi entorno cercano. La enfermedad progresa lentamente, sin parar, pero tengo una energía mental tan fuerte o mejor que años atrás cuando podía hacer otro tipo de vida", dijo Unzué.

Recuerda siempre en sus charlas motivacionales que era "una persona muy activa" y que antes "nunca había pensado que podía ser feliz en una silla de ruedas". "Soy capaz de hacer cosas diferentes a las que había hecho en mi vida. La vida merece la pena y se puede disfrutar de muchas maneras diferentes", reconoció.

Unzué comentó que para luchar contra la ELA se necesita "la ayuda de todos" también de los políticos. "Hace unas semanas se presentó una proposición de ley para los afectados por ELA, pero parece que no se ha movido nada. Les pedimos que se pongan manos a la obra, cada vez nuestro equipo es más fuerte", aseguró.

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, comentó que desde el primer momento le pareció "una gran idea" disputar este partido, porque es "una manera de mostrar nuestro reconocimiento ante la sociedad". "Este es uno de los mejores partidos que se pueden ver. 'El més que un club' no se entiende si no hay compromiso con el país, con la democracia, con la globalidad. Podemos dar una imagen extraordinaria, de compromiso con la investigación", declaró Laporta.

Comentó Laporta que cuando habla con Unzué sale personalmente reforzado. "Nos da lecciones de vida. Seguro que él vive momentos difíciles, pero la sensación que extraigo cuando hablo con él es que aprendes, y cuando aprendes es que te sientes vivo", añadió. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, también presente en la presentación del partido, aseguró que es un honor haber pensado en el City para compartir causa y escenario. "A mis jugadores les hablaré de la enfermedad, de Juan Carlos. Es un partido perfecto, en un escenario ideal, esperemos que esté lleno", comentó Guardiola.

"Thank you to Barça for setting a great stage like Camp Nou — we're going to try and fill it with as many people as we can. We're looking forward to participating."



