El United podría despedir a Solskjaer antes del partido contra el Tottenham

Ole Gunnar Solskjaer no está pasando por su mejor momento en el banquillo del Manchester United tras unos resultados que distan mucho de lo que realmente se esperaba para la plantilla que tienen los ingleses.

Este domingo en Old Trafford, muchos aficionados abandonaron el estadio al ver la incapacidad de su equipo de hacer frente a uno de los mejores conjuntos de la Premier League en la actualidad como es el Liverpool.

Tras esta dolorosa goleada agravada por el rival contra el que se ha producido, el Manchester United empezaría a abrirse ante la posibilidad de prescindir de sus servicios como afirma el Manchester Evening News.

El club tendría nombres como Antonio Conte y Zinedine Zidane para poder convertirse en el sustituto de Solskjaer y el antiguo entrenador del Cardiff podría abandonar su puesto en el club antes del partido contra el Tottenham.

Hasta ese partido, el United tiene un plazo de hasta una semana libre al no tener que disputar la Carabao Cup a manos del West Ham el mes pasado. De hecho, Fabrizio Romano ha destacado que "se entiende que el director gerente del Manchester United, Richard Arnold, canceló todas las citas el lunes para mantener conversaciones con Glazer (dueño del club) sobre el puesto de Ole Gunnar Solskjær", afirma.

Manchester United managing director Richard Arnold is understood to have cancelled all appointments on Monday to hold talks with Glazer about Ole Gunnar Solskjær position. ?? #MUFC@JamieJackson___



Decision on Solskjær’s future still to be made. Conversations on. #Solskjaerpic.twitter.com/YLfiCs9Srp