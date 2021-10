Unionistas podría perder el partido ante el DUX tras jugar unos segundos con doce jugadores

El enfrentamiento entre el DUX Internacional y Unionistas concluyó con un empate a cero que está por ver si termina siendo el resultado definitivo. El encuentro terminará decidiéndose en los despachos ya que en el minuto 78 de partido, Unionistas realizó un triple cambio, y solo salieron dos jugadores del terreno de juego por lo que durante unos segundos tuvieron sobre el césped doce futbolistas.

La confusión se produjo cuando una de las sustituciones del partido tenía como protagonista a Nespral. Luis Acosta entró en el campo para suplirle. Pero el ‘8’ fue el encargado de sacar la falta que estuvo cerca de materializarse como el primer tanto del encuentro. El equipo charro lo retiró rápidamente del campo entre las protestas del DUX cuando se dio cuenta del error.

Tras el partido, el técnico de Unionistas Dani Mori, expuso su punto de vista sobre lo ocurrido en el terreno de juego: “El cambio estaba previsto. Se le han pasado los tres cambios que había que realizar. El cuarto árbitro concedió que pudiesen reanudar el juego pero nosotros, en seguida, se lo dijo. Uno sale por una esquina y otro lo más próximo. El delegado se lo dijo: “para el partido, que no has sacado los tres futbolistas que te hemos pedido”. No pasa nada, son cosas que pasan y se ha solucionado rápido. El propio delegado nuestro ha ido a informar de esta situación. Él da los cambios y el cuarto árbitro o el linier reanudaron el juego. En cuanto lo vimos, en boca del delegado, hemos dicho que parasen. Pero no ha pasado nada y el partido ha transcurrido con total normalidad. Son errores humanos que pueden pasar en un momento dado. Animar a las personas que sigan trabajando. Entiendo que como ahora pueden salir por un lado u otro, se han despistado. No me compete a mí decir más. Desconozco si pueden reclamar el partido”.

"Hubo una pequeña confusión. Nosotros entendemos que es más fallo del cuerpo arbitral porque no debíamos haber reanudado la jugada. Fue un despiste del cuarto árbitro. Incluso el árbitro me dice que, para reanudar la jugada, él era el que tiene que pitar. Entendemos que es un fallo de ajuste de ellos. Una confusión que entiendo que puede tener cualquiera y nosotros nos eximimos de esa culpa. No tengo ni idea de si el DUX puede reclamar. Entiendo que no. Es un fallo que no es nuestro", explicó Nespral en sala de prensa.

Algo que certificó el colegiado del encuentro en el acta arbitral reconociendo su culpa en la jugada al no mostrar su ayudante uno de los cartelones. Sin embargo, está por ver si Competición acepta las alegaciones de los salmantinos o da por ganado el partido a los madrileños por alineación indebida.