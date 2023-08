Unai Simón: "El vestuario es nuestro momento sagrado y las cámaras lo están invadiendo"

Unai Simón, portero del Athletic Club, volvió a subrayar su intención de continuar su carrera en el equipo rojiblanco y, cuestionado sobre una posible oferta de un club árabe, pidió a los medios de comunicación que no hagan "bola" con esas informaciones "porque no va a pasar nada".

"A veces me canso de decirlo, pero yo no me voy a ir de aquí. Me voy a quedar hasta que el club lo decida. Ese es el mensaje que me gustaría mandar. Espero que no se vuelva a preguntar ni hacer bola de estas cosas", recalcó el portero internacional en una rueda de prensa que ofreció este miércoles en Lezama.





Simón también fue claro cuando se le recordó que esta temporada el club ha decidido no hacer público el objetivo europeo, como sucedió la pasada campaña, y subrayó que "los años anteriores en los que no se hizo ese 'speech' dentro del vestuario" ya tenían fijada como meta "estar en Europa".

"Si este año no se dice será porque no se ha considerado, pero nosotros somos ambiciosos aunque le gente o en prensa podáis decir que no somos ambiciosos, que no somos ganadores y que somos conformistas. Esas cosas nos duelen y me toca bastante las narices que gente que no entiende el Athletic y no entiende este fútbol hable de esa manera", reflexionó.

El portero alavés recalcó que en la caseta del Athletic sí son "ambiciosos y ganadores". "No me gusta que le gente nos tache de cosas que no somos. No hace falta que nadie nos venga a decir dónde tenemos que estar sino que lo que debemos hacer es demostrarlo en el campo y en los entrenamientos todos los días y hacer el mejor papel posible en las 38 jornadas de liga y en la Copa", dijo.

Unai Simón frente al Real Madrid en San Mamés.CORDON PRESS

Simón también ofreció su opinión sobre el vídeo publicado en los canales de LaLiga en el que se veía a la plantilla, cuerpo técnico y auxiliares rezando un Padrenuestro en el vestuario de San Mamés antes del partido frente del pasado sábado frente al Real Madrid.

"Siempre he vivido el vestuario como algo privado. Los jugadores tenemos rituales o manías que no queremos que salgan a la luz. No me gusta, me siento incómodo. Es como nuestro momento sagrado. No soy nadie para decir que no entre una cámara al vestuario, solo doy mi opinión y creo que están invadiendo nuestro espacio", lamentó.

También se mostró crítico el portero de la selección española con el incremento de los minutos de alargue en los partidos implantada esta temporada que se une a la "mucha carga" de encuentros de la que ya se quejó hace unos días Pep Guardiola.

"Pep dio un discurso bastante sensato sobre esto. El fútbol es un 'show' y entiendo que los aficionados quieran ver partidos, pero no somos robots. Somos humanos y tenemos unos límites. Se está viendo que el número de lesiones complicadas es alto y habría que mirarlo porque jugar tantos partidos en una temporada es demasiado agresivo para los jugadores", señaló.

No cree que la llegada de Kepa Arrizabalaga al Real Madrid aumente la competencia por la titularidad en la portería de la selección española, que en los últimos torneos ha sido para el guardameta del Athletic Club, y destaca que el de Ondarroa "ya demostró en el Chelsea que es un porterazo".

Por otro lado, a Simón no le sorprendió que Kepa, formado en Lezama, dijera en su presentación haber cumplido un objetivo con su fichaje por el Real Madrid.

"Entiendo que todos queráis que haya una mentalidad de arraigo a este club y que nos quedemos aquí de por vida, pero tenemos diferentes mentalidades y objetivos en la vida. Kepa es un gran portero que ha decidido tomar un camino diferente. Eso no quita para que ame a este club y por lo poco que le conozco sé que nos sigue y que quiere al Athletic", aseguró.