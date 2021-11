Una expedición del Barça viaja a Manchester a por Ferran Torres

Ferran Torres, delantero del Manchester City, es una de las opciones que ha sonado con más fuerza en las últimas horas para reforzar la delantera del Barcelona en el mercado de invierno, según ha adelantado Gerard Romero y como han podido confirmar nuestros compañeros de Esports COPE. Los azulgrana necesitan fichar para reforzar a su plantilla e intentar rozar la excelencia como pide su técnico Xavi Hernández.

En 14 jornadas de LaLiga, el Barça es séptimo con 13 puntos y solo 20 goles a favor. Esta preocupación de cara a porteria obliga a la directiva barcelonista a fichar a un delantero y así reforzar la zona de ataque. Mateu Alemany, director de fútbol del Barcelona, ha viajado hasta Manchester junto a el CEO Ferran Reverter para conocer de primera mano la situación de Ferran Torres.

La incorporación del ex del Valencia no va a ser nada fácil para el Barcelona. Si el fair play lo permite la entidad azulgrana se lanzará a por Ferran Torres, pero como ya anunció Mateu Alemany en la presentación del lateral brasileño Dani Alves "el Barça no tiene fair play para fichar a no ser que haya alguna salida".

No es la primera vez que el Barça muestra interés por Ferran Torres. El pasado verano, el club intentó traer a Barcelona al delantero, pero finalmente acabó quedándose en Manchester. El conjunto inglés, para incorporar al jugador a sus filas, tuvo que pagar 23 millones de euros hace algo más de un año.