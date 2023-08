UEFA y FIFA, muy descontentas con el comportamiento de Rubiales en la final del Mundial Femenino

Según ha contado Arancha Rodríguez ni UEFA ni FIFA quedaron contentas con el comportamiento de Luis Rubiales, presidente de la RFEF, en la final del Mundial. Las dos instituciones están siguiendo muy de cerca la evolución del caso y no descartan hacer una declaración pública en las próximas horas.

Hay que recordar que Luis Rubiales es también vicepresidente de la UEFA y aunque al partido del domingo en Sídney no acudió como representante del máximo organismo del fútbol europeo, este siempre espera que todos sus miembros den una imagen decorosa en sus apariciones públicas. Algo que no ocurrió en la final y no solo por el beso a Jenni Hermoso ya que también ha sido muy criticada la celebración del presidente de la RFEF llevándose las manos a los genitales en el palco.