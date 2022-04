La UEFA destinará 240 millones a los clubes por ceder jugadores a sus selecciones

La UEFA ha informado este viernes de que destinará un total de 240 millones de euros durante el periodo 2020-2024 a los clubes que hayan cedido jugadores a sus selecciones para la disputa de la Liga de Naciones, para los partidos de clasificación para la Eurocopa 2024 y para la fase final de la misma, que se celebrará en Alemania del 14 de junio al 14 de julio de 2024.

El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó el jueves los criterios de asignación y distribución del programa de beneficios para los clubes que, cada cuatro años, se basa en una cantidad generada por la fase final de la Eurocopa y se paga a los clubes "que han contribuido al éxito de todas las competiciones de selecciones nacionales de la UEFA cediendo jugadores para esos partidos".

Así, según explica el organismo rector del fútbol europeo, la cantidad disponible para el ciclo 2020-24 es de 240 millones de euros, tal y como se estipula en el Memorando de Entendimiento firmado por la UEFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA) en febrero de 2019.





