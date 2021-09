UEFA y Conmebol llegan a un acuerdo para la celebración de una nueva Intercontinental

La UEFA y la CONMEBOL han anunciado este martes la ampliación de su actual cooperación, así como la celebración de un partido entre Italia, ganadora de la Eurocopa 2020, y Argentina, campeona de la Copa América 2021, durante la ventana internacional de junio de 2022 en una sede por confirmar.

La organización de este partido se enmarca en la ampliación de la cooperación entre la UEFA y la CONMEBOL, que incluye especialmente el fútbol femenino, el fútbol sala y las categorías inferiores, el intercambio de árbitros, así como los programas de formación técnica, según informó el organismo europeo en un comunicado.

El acuerdo alcanzado por ambas organizaciones abarca actualmente tres ediciones de este partido entre los respectivos campeones continentales, e incluye también la apertura de una oficina conjunta en Londres, que se encargará de coordinar proyectos de interés común.

? #EURO2020 winners Italy will meet #CopaAmerica champions Argentina in June 2022.



?? The match is part of the cooperation between UEFA and @CONMEBOL, which includes youth and women’s football, futsal, the exchange of referees and technical training schemes.



Full story: ??