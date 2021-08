UEFA confirma que habrá VAR en los partidos de clasificación para Catar

La UEFA anunció que el sistema de videoarbitraje (VAR) se utilizará en el resto de los partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2022, que se jugarán desde la cuarta jornada a partir del próximo septiembre.

? VAR will be used at all of the remaining European Qualifier matches for the 2022 @FIFAWorldCup, starting with September's fixtures.



Full story: ??