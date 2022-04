UEFA aprueba el nuevo Fair Play Financiero: Los clubes solo podrán gastar un 70% de los ingresos

El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó este jueves su nueva normativa financiera, el Reglamento de Licencias de Clubes y Sostenibilidad Financiera, que viene a modificar el antiguo 'fair-play' y que tiene como principal novedad que limitará la masa salarial al 70 por ciento de los ingresos de los equipos, aunque dará un margen de tres años para poder adaptarse.

El organismo continental dio luz vez a lo que "es la primera gran reforma" de su normativa financiera, introducida por primera vez en el año 2010 y que tiene como "objetivo clave" que los clubes tengan "sostenibilidad financiera" a través de "la solvencia, la estabilidad y el control de costes".

Este nuevo reglamento comenzará a funcionar a partir de junio de este año, pero UEFA advirtió que su aplicación "será gradual a lo largo de tres años para dar a los clubes el tiempo necesario para adaptarse", sobre todo de cara a la principal que es que estarán limitados sobre cuánto pueden gastar para formar sus plantillas.

El ente rector del fútbol europeo ha introducido una norma sobre los costes de la plantilla "para controlar mejor los gastos en relación con los salarios de los jugadores y los costes de los fichajes". "El reglamento limita el gasto en salarios, fichajes y honorarios de agentes al 70 por ciento de los ingresos del club", recalcó UEFA.

