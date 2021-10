La UEFA, en contra de que se celebre el Mundial femenino cada dos años

La UEFA advirtió este lunes que la idea de la FIFA de celebrar los Mundiales de Selecciones de categoría masculina y femenina cada dos años "tendrá repercusiones deportivas, económicas y sociales profundamente perjudiciales" para el fútbol femenino. "Los planes propuestos por la FIFA para organizar los Mundiales masculino y femenino cada dos años tendrán repercusiones deportivas, económicas y sociales profundamente perjudiciales, entre otras muchas, que alterarán fundamentalmente el curso y el desarrollo del fútbol femenino", señaló la UEFA en una declaración conjunta junto a las ligas femeninas de Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Finlandia, Italia, Holanda, Rumanía, Suecia, Suiza y la Asociación de Clubes Europeos.

Para el organismo, "el carácter acelerado del, hasta ahora, muy selectivo proceso de consulta y las propuestas acordadas no han permitido una cuidadosa reflexión sobre lo que es mejor para el desarrollo futuro del fútbol femenino ni han evaluado adecuadamente las posibles consecuencias irreversibles que este cambio podría acarrear".

El ente que preside Aleksander Ceferin considera que "la relación simbiótica" que existe entre todas las partes del "fútbol mundial" y que permite que estas "prosperen por derecho propio", necesita de "una reflexión detallada y meditada" antes de decidir de forma "concluyente sobre el futuro" del calendario internacional, "un proceso que aún no se ha llevado a cabo hasta la fecha".

The proposed plans by FIFA to stage both the men’s and women’s World Cup tournaments every two years will have detrimental sporting, economic, societal and many other impacts that will fundamentally alter the course and development of the women’s game.



