Tuchel: "Me produce tristeza que Messi no juegue más en el Barça"

El técnico del Chelsea, Tomas Tuchel, habló en Movistar sobre la marcha de Messi del Barcelona; "Me produce tristeza que Messi no juegue más en el Barça. Eran algo inseparable, como un solo ente. Pero no hay espacio para el romanticismo en el fútbol. Ha cambiado de club y serán uno de los rivales a batir en esta Champions."

"Es un partido muy importante para nosotros, pero también de preparación para una temporada larga y díficil"

Además, Tuchel, que este miércoles se enfrentará al Villarreal en la Supercopa de Europa, explicó en rueda de prensa como llega el conjunto londinense a la cita en Belfast; "Llegamos a la final con un equipo con jugadores que pueden jugar 45 minutos y otros que han hecho toda la pretemporada y han disputado cuatro partidos. Es un grupo muy distinto en los físico. Fue un reto esta pretemporada con el coronavirus y sin ninguna pausa por la Eurocopa y la Copa América, por lo que ha sido difícil. Es un partido muy importante para nosotros, pero también de preparación para una temporada larga y díficil."

El técnico alemán también ha sido preguntado por el inminente fichaje de Lukaku con su equipo, pero ha esquivado las preguntas y únicamente ha confirmado que el Chelsea trabaja en reforzar la plantilla.

