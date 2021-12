Tuchel pide más tiempo para Saúl

Thomas Tuchel, técnico del Chelsea, negó que el fichaje de Saúl Ñíguez fuera hecho por la directiva y dijo que el jugador español necesita más tiempo de adaptación. El entrenador alemán negó que el fichaje fuera hecho por la cúpula directiva del equipo, como un favor al agente del jugador, y apuntó que todas las incorporaciones se hacen en coordinación con el resto de departamentos.



"Nosotros no hacemos esa clase de fichajes", dijo Tuchel negando la decisión unilateral de la directiva. "No hemos hecho fichajes elegidos por el club ni elegidos por mí. Si fichamos es porque lo decidimos entre todos, porque pensamos que es una buena opción. Este fue el caso", dijo Tuchel en rueda de prensa.



El futbolista español apenas ha jugado seis encuentros desde que llegó al Chelsea y tiene una ardua tarea para hacerse con un puesto, ya que tiene por delante a N'golo Kanté, Mateo Kovacic, Jorginho y Ruben Loftus-Cheek. "Creo que cada jugador necesita su tiempo de adaptación. Saúl necesita su tiempo. Compite contra jugadores de mucha calidad en el centro del campo. Nosotros también necesitamos entenderle mejor, no por el idioma, sino saber cuál es su fortaleza, qué puede aportar", apuntó el germano.