Trippier podría ser inhabilitado por presuntas apuestas ilegales

El lateral derecho inglés del Atlético de Madrid, Kieran Trippier, podría ser inhabilitado por la Federación Inglesa por presuntas apuestas ilegales realizadas el pasado mes de julio de 2019, poco antes de vestirse de colchonero, cuando militaba en el Tottenham Hotspur.

BREAKING: Kieran Trippier faces a BAN from football after being charged with breaching FA gambling rules | @SamiMokbel81_DMhttps://t.co/nVzgL00NbQpic.twitter.com/DnHRDuRdLL