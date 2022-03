Trippier: "Ha habido veces que estaba en la cama dormido y Simeone me ha llamado; es una obsesión"

El actual jugador del Newcastle y exjugador del Atlético de Madrid, Kieran Trippier, ha concedido una entrevista a la BBC Radio donde ha hablado de su relación con su exentrenador, el argentino Diego Pablo Simeone. Reconoce que es "un entrenador increíble" aunque recordó una anécdota cuando Simeone le llamó estando dormido.

"Ha habido veces que he estado en la cama, dormido, y me ha llamado. Es una locura, algo que nunca he experimentado. Estaba hablando de cosas que podría haber hecho mejor y yo estaba tratando de dormir", señaló Trippier. "También mensajes de texto. Es una obsesión"

Trippier utiliza la palabra "emocional" para calificar a Simeone a la vez que reconoce que admira al 'Cholo': "Lo admiro, todo se reduce al respeto. Todo el mundo lo respeta porque respeta a sus jugadores. Él tiene mucha confianza en sus jugadores" y añade "Ha tenido un impacto enorme en mí".

"Si no trabajas duro, simplemente te sacará. A él no le importa qué tan bueno o qué tan grande sea tu nombre, debes correr. En los entrenamientos, incluso en los calentamientos con los pases, si no es de la calidad adecuada te lo hará saber. Está exactamente igual que en la línea de banda", explicó el defensa inglés sobre cómo eran los entrenamientos con Simeone.

Y por todas estas situaciones que analiza Trippier, el inglés reconoce que Simeone "es un entrenador increíble y tengo la suerte de haber trabajado con él porque he aprendido mucho de él".