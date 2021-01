Trippier dio su aprobación a un amigo para que apostase a su fichaje por el Atlético

El asunto entre Kieran Trippier y las apuestas tiene un capítulo nuevo. Según ha informado este miércoles el diario británico 'The Telegraph', un amigo del lateral del Atlético de Madrid le preguntó vía Whatsapp si podía apostar a su fichaje por el conjunto madrileño, a lo que el británico dio su aprobación. "¿Puedo apostar a que fichas por el Atlético?", le preguntó el amigo del lateral. "Puedes hacerlo, tío", le ha contestó el rojiblanco. "¿100%?", le insistió su amigo. "Sí, tío. No me culpes si algo sale mal, aunque no debería, métele si quieres", sentenció el rojiblanco.

Además, según The Telegraph, el lateral tuvo otra conversación con otro amigo que le informaba de que había realizado varias apuestas a su fichaje por el conjunto madrileño. Después de esto, siempre según la información del tabloide británico, el propio Trippier le mandó un mensaje el día anterior a su fichaje por el Atlético para confirmar que la operación se había cerrado.

Kieran Trippier, sancionado con 10 semanas de suspensión y 70.000£ por su involucración en apuestas El defensa del Atlético, suspendido de toda actividad profesional por la FIFA, se perdería 13 partidos a partir de este miércoles 23 de diciembre. Redacción Deportes 23 dic 2020 - 14:50

Esta información evidenciaría las supuestas irregularidades de las que la Federación Inglesa acusa a Trippier y por las que ha sido sancionado con 10 partidos, aunque ha recibido, de momento, la cautelar.