Totti: "El Real Madrid me ofrecía de todo menos la capitanía"

El exfutbolista Francesco Totti ha reconocido que sus opciones de marcharse al Real Madrid en 2004 eran de un "80 por ciento" y que le ofrecían "de todo menos la capitanía", con la única condición de que "nadie podía cobrar más que Raúl".

"Digamos que tenía un 80 por ciento de posibilidades de ir al Real Madrid. Además, en la Roma no era el mejor momento. Habrían hecho cualquier cosa por mí, pagaban mucho. Me ofrecían de todo menos la capitanía", declaró en una entrevista para el último número de la revista Líbero, de la que es portada.

Además, el eterno capitán de la AS Roma desveló cuál era la única condición que le ponían para recalar en el Bernabéu. "Me pagaban cualquier cosa. Iba a tener un contrato de unos 25 millones. Pero nadie podía cobrar más que Raúl, era el capitán, el símbolo", explicó.

"En 2004 terminaba mi contrato con la Roma. Hubo algunos problemas con el presidente por otros motivos, no por motivos míos personales. El Real Madrid me ofrecía cualquier cifra. No lo rechacé, lo pensé mucho. La decisión fue desde el corazón, una decisión pensando en la afición y en la familia, hacer algo diferente de lo que habían hecho otros jugadores. Muchos se iban al Real Madrid, al Barcelona, al Bayern de Múnich. Me sentía diferente así, vistiendo siempre la misma camiseta", apuntó.





"Yo siempre fui aficionado de la Roma, mi sueño era ponerme la camiseta de la Roma, el número 10, el brazalete de capitán. Una vez que cumplí ese sueño, quise conservarlo. Roma para mí es la ciudad más bonita del mundo: mar, montaña, sol, amigos, familia... No la cambiaría por ninguna otra ciudad del mundo", continuó.

En otro orden de cosas, 'Il Capitano' reconoció las dificultades que tiene para poder hacer una vida normal en la Ciudad Eterna. "Roma disfruta de mí como futbolista, como persona, por lo que he hecho, pero yo de ella no puedo disfrutar en la vida cotidiana. En la vida fuera del campo no disfruto de Roma. Tantos monumentos, tantas calles que, a día de hoy, no he visto. El Coliseo, por ejemplo, lo he visto por primera vez hace tres o cuatro años. Es algo surrealista. Con 40 años, a la Vía Corso hace 30 años que no voy, creo que la última vez tendría 18 o 19", confesó.

"No puedo hacer nada, no puedo pasear, al cine tengo que entrar cuando la película ha empezado. Estoy acostumbrado, aunque en algunos momentos me gustaría estar a mi aire, respirar un poco. Me enorgullece la relación que tengo con todos los romanos, que va más allá del jugador y los aficionados. El hecho de haber crecido en un solo equipo me ha ayudado a entender las cosas reales de Roma", concluyó.