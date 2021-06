El Tottenham quiere a Koundé al que el Sevilla tasa en 80 millones de euros

El nombre de Jules Koundé, central francés de 22 años del Sevilla, está marcado en la agenda de los grandes clubes de Europa. El club hispalense consciente del potencial de su jugador sabe de la importante venta que puede realizar este verano tras rechazar la pasada campaña una oferta de 60 millones de euros del Manchester City por el defensa.

Desde la Premier League siguen llegando cantos de sirena por Koundé al que el Tottenham Hotspur pretende para reforzar su zaga. Sin embargo, el Sevilla una y otra vez se remite a la cláusula de rescisión del galo cifrada en 80 millones de euros, aunque los spurs intentarán sacarlo por algo menos.

Tottenham are gonna sign one or two centre backs: Jules Koundé is ‘highly appreciated’ - he’s expected to leave for less than €80m clause. Also Andersen in the list. ?? #THFC



Nuno Espirito Santo: contacts ongoing, Paratici wanted him at Juve... but it’s not done yet. @DiMarzio