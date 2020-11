Toni Nadal, el bombazo que esconde la candidatura de Víctor Font a la presidencia del Barcelona

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font anunció este viernes que Toni Nadal, exentrenador y tío de Rafa Nadal, formará parte de su proyecto como consejero si consigue vencer en las elecciones del club azulgrana previstas para el mes de enero.

"Si vencemos tendría un rol relevante a la hora de ayudar a un grupo de profesionales a montar un área nueva en el club: el Área de Comportamiento. Sería un área transversal que trabajaría para trasladar a todos los integrantes del club cuáles son los valores y la forma de hacer propias del Barcelona", explicó Víctor Font durante la rueda de prensa de presentación. Además, el precandidato añadió que "Toni Nadal nos ayudaría en las relaciones institucionales del club con los diferentes estamentos".

Toni Nadal s’incorpora a #sialfutur ����



⚽ Formarà part de l’àrea esportiva del projecte. Expert en gestió de l’adversitat, valors i superació, és oncle i exentrenador del tenista Rafel Nadal i germà de l’exfutbolista Miquel Àngel Nadal.



Benvingut! ����https://t.co/dbq9rF2RiM — Sí al Futur (@sialfutur) November 6, 2020

Toni Nadal (Manacor, 1961), quien inculcó a Rafa Nadal su pasión por el tenis desde bien pequeño, fue su entrenador desde los inicios hasta el 2017, cuando decidió dar un paso al lado para centrarse en su labor en la academia que el tenista mallorquín tiene en Manacor.

"Hace más de dos años Víctor Font y Antoni Bassas me vinieron a ver a Manacor y me convencieron con el proyecto que me presentaron, aunque para mí fue una sorpresa que me propusieran formar parte de su precandidatura al Barcelona. Estoy muy ilusionado", declaró Toni Nadal.

Por otro lado, se refirió al complicado momento que atraviesa Leo Messi, de quien dijo que "hay que crear un clima en el que se sienta seguro". "No puede ser todo lo que ha pasado. Sería un gran error desvincularse de él. Hay que crear un equipo que le permita ganar otro Balón de Oro y otra Champions", dijo.

Mientras Toni Nadal fue su entrenador Rafa Nadal conquistó 17 títulos de Grand Slam y en 2007 fue galardonado con la Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo por el Consejo Superior de Deportes (CSD). El nuevo miembro de la precandidatura de Víctor Font también es hermano de Miquel Ángel Nadal, jugador del Barcelona entre 1991 y 1999.