Toni Kroos: "¿Haaland y Mbappé? Son muy buenos pero mañana no van a jugar, es una pregunta para Florentino"

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, lamentó las bajas con las que su equipo encara el encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en Bérgamo ante el Atalanta, que calificó "de final" para el conjunto blanco. "Sabemos la situación en la que estamos y es una final para nosotros. Para mí, la 'Champions' empieza ahora. Son los partidos que queremos. Sabemos que va a ser difícil y no solo por las bajas que tenemos, es un rival que juega muy buen fútbol, sabe atacar y va a ser importante controlar su juego", valoró en rueda de prensa.

Para Kroos será clave el dominio del encuentro para anular las virtudes del rival e intentar marcar fuera de casa, aunque por encima de todo destacó que es un día para mostrar la mejor cara defensiva: "Ofensivamente podemos hacer algo también, pero mañana nos toca defender bien. Es importante para conseguir un buen resultado".

"Nosotros queremos siempre un partido más controlado, queremos el balón, pero nos vamos a encontrar a un equipo que juega de otra manera. Lo conocemos y nos tenemos que adaptar al partido intentando hacer nuestro juego. Son octavos de 'Champions' fuera de casa, un partido difícil, lo sabemos, pero vamos a intentar hacer nuestro juego", añadió.

"Hay que hacer las cosas juntos. Nos faltan jugadores importantes, no solo uno, muchos, por lo que tenemos que dar un poco más cada uno y podemos hacer buenas cosas. Se ha visto en los últimos partidos de Liga", subrayó.

Kroos no supo señalar las razones que provocan tantas lesiones en el Real Madrid -hasta nueve bajas para el duelo europeo-, pero sí apuntó a un calendario demasiado cargado de partidos. "No vivo en casa con los lesionados, no sé que hacen en la rehabilitación, sus cuerpos, si es mala suerte o porque tenemos muchísimos partidos. Puedes tener mala suerte. Nos molesta mucho tener tantos lesionados y más en estos partidos, pero los que estamos aquí estamos motivados y también tenemos mucha calidad", destacó.

El Real Madrid visitó Italia en esta edición de la Liga de Campeones con éxito, ya que venció en casa del Inter de Milán en un partido que para Kroos no debe servir de referencia. "Es un rival diferente porque ellos sabíamos como juegan y mañana no tenemos experiencia con el Atalanta", dijo.

"Hemos preparado el partido por vídeo, pero cuando nunca has jugado contra ellos es algo nuevo. Está claro que va a ser muy complicado", advirtió.