Toni Freixa, en El Partidazo de COPE: "Borré el tuit porque se podía malinterpretar; es Piqué quien contesta"

Toni Freixa partició este lunes en El Partidazo de COPE para aclarar qué pasó horas antes, este lunes, con una respuesta de Gerard Piqué a un tuit que Freixa eliminó minutos antes.

El caso es que ha trascendido un tuit que Freixa borró un tuit en el que criticaba el menú de un deportista. Piqué guardó la captura, y le respondió llamándole 'sinvergüenza'.

T’has equivocat amb l’entrecot.. era botifarra. La resta tot ok! I ara em faré un gintonic a la teva salut! Ja pots anar borrant els tweets, pocavergonya. pic.twitter.com/tiYHuIw8HQ — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 3, 2022

Sube el nivel de enfrentamiento

La respuesta del central da muestras de que la tensión entre Freixa y Piqué aumenta en las redes sociales. Freixa resta importancia al tuit que escribió y cree que solo trasciende cuando el futbolista recoge el guante y responde.

"Soy noticia porque Piqué contesta tuits míos. Mis tuits, por sí solos, no son nada. Hoy se me ha ocurrido comentar cuál debe ser el menú de un deportista profesional. De las respuestas que recibo es que no puedo decir nada", en alusión a la respuesta de Piqué.

Freixa explicó que la razón por la que borra el tuit es porque se da cuenta "de que puede ser malinterpretado y lo borro". El tuit estuvo publicado "unos veinte minutos" y "el problema es que él lo convierte en noticia con su respuesta", explica el ex candidato a la presidencia del Barcelona.

Toni Freixa no menciona a Gerard Piqué, y explica que lo que le motiva a escribirlo es "porque considero que la alimentación de un deportista tiene que tener unas condiciones de deportista profesional. Yo estaba en mi casa tan tranquilo, y un tuit lo haces porque lo haces, no tiene más. A Piqué tendríais que preguntarle por qué responde a eso".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Y, para eliminar dudas, el ex directivo, confirmó que "con Pique sigo manteniendo una magnífica relación, y es de los jugadores de la plantilla con los que tengo una relación más cordial. Para mí, es bastante difícil estar en su cabeza cuando responde con descalificativos que, para mí, tampoco tienen ninguna trascendencia. No descarto preguntarle por su respuesta, pero no tiene más trascendencia", insistió.