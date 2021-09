Tiempo de Opinión: ¿Hay que echar ya a Ronald Koeman?

La segunda derrota del FC Barcelona en la Champions League por tres goles a cero de forma consecutiva han desatado las alarmas en 'Can Barça' y vuelven a poner, más que nunca, el foco sobre la continuidad de su entrenador Ronald Koeman.

En El Partidazo de COPE, Helena Condis informó de que la directiva que preside Joan Laporta no tomaría una decisión en caliente, la misma noche tras perder en Benfica. Laporta prefiere guardar calma en las primeras horas posteriores al partido y valorar la situación a lo largo del jueves.

Nueva pesadilla del Barça en Lisboa El equipo de Ronald Koeman cae goleado, de nuevo, por 3-0 y se queda último de su grupo. El técnico sale muy tocado antes del partido ante el Atlético. Eric García fue expulsado. 29 sep 2021 - 19:55

??Laporta esta noche no tomará ninguna decisión en caliente. El Presidente ha bajado al vestuario a mostrar su apoyo a la plantilla, que han acabado muy tocados. Esta noche, calma. Mañana reunión y se valorará todo. La decisión en manos de Laporta. @partidazocope@tjcope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) September 29, 2021

La gran pregunta para el barcelonismo es: ¿hay que echar de forma inmediata a Ronald Koeman? El equipo de comentaristas convocados para el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE de este miércoles tienen clara su respuesta.

Miguel Rico: "Sí, si tienes alguien para traer en su lugar".

Emilio Pérez de Rozas: "Sí".

Dani Senabre: "Sí, aunque no tengas a nadie para sustituirle".

David Sánchez: "No. Laporta ha tenido muchas semanas para cargárselo, y creo que esto no es un problema de técnico. Creo que traes a Klopp y el Barça funcionaría igual".

Tomás Guasch: "¿Y quién paga?"

Paco González: "Habrá que esperar al sábado ante el Atlético".

No fue la única pregunta en el aire. Se analizaron las posibles consecuencias de la derrota en Portugal y de cómo pueden salpicar al presidente Joan Laporta. Se vislumbró qué tipo de Barça podremos encontrarnos este próximo sábado en el Wanda Metropolitano y las perspectivas a medio y largo plazo, pase lo que pase en la 8ª jornada de LaLiga Santander frente al Atlético de Madrid.

Koeman, en el partido ante el Bayern de Munich (EFE)





El Barcelona sí puede echar a Koeman desde el punto de vista económico

Según explicó Isaac Fouto en El Partidazo de COPE, el Barcelona sí puede echar a Koeman, si así lo desea.

??‍??Asunto #Koeman y límite salarial



??El club puede excederse un 4% de su límite para sustituir al cuerpo técnico



??Este exceso se compensaría cuando lleguen primeros beneficios



??El finiquito de Koeman (si hay acuerdo) le computaría en el límite de esta temporada pic.twitter.com/3VqUx7779e — Isaac Fouto (@isaacfouto) September 29, 2021





El club tiene una restricción, por ser un equipo que se ha excedido del límite salarial, pero puede excederse del 4% del límite que le ha marcado LaLiga. Existe un artículo de la normativa que rige los límites salariales que indica que los clubes que están excedidos pueden sobrepasar ese 4%.

El Barcelona, que tiene 97 millones de euros de límite salarial, ese 4% sería una cantidad de unos 3,8 millones de euros con la que podría sustituir a todo el cuerpo técnico. Cuando el Barça vuelva a entrar en beneficios, tendrá que compensar la cantidad que necesite, dentro de ese 4%.

Al Barça, el finiquito de Koeman le computaría en el límite salarial de la actual temporada (2021-2022), y no lo tendría que pagar hasta la temporada siguiente.

En conclusión: aunque echar a Koeman sería un lastre para el Barcelona, económicamente tiene margen para poder hacerlo.

El Barcelona, esta temporada, pasa de ser segundo a ser séptimo en el ranking de límite salarial de los equipos de LaLiga Santander.