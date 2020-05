Thuram, en la revista 'Líbero': "A veces tengo pesadillas con Munitis"

El exfutbolista francés Lilian Thuram ha reconocido que el español Pedro Munitis ha sido el delantero que más le ha costado frenar en su carrera deportiva, y que a veces ha tenido "pesadillas" con él, y ha confesado que durante mucho tiempo tuvo una foto del jugador cántabro en su despacho para "cultivar la humildad".

"Es muy fácil: Munitis", respondió a la pregunta de qué delantero le había ocasionado más problemas, en una entrevista en la revista Líbero. "No tengo mucha memoria para los nombres en general, de la gente, de los estadios... Por ejemplo, si me preguntan dónde jugué las semifinales de no sé qué, no lo sé, para mí solo es un estadio. Pero de Munitis me acuerdo muy, muy bien. Es el jugador que me ha puesto en más problemas sobre el terreno de juego", confesó.

Además, el exjugador del FC Barcelona recordó el contexto: los cuartos de final de la Eurocopa de Bélgica y Países Bajos 2000, un partido que los galos ganaron con goles de Zidane y Djorkaeff (1-2). "Fue en un Francia-España, cuando ganamos la Eurocopa. Fue increíble. Me decía '¿quién es este jugador?'. Y es gracioso, porque en el descanso del partido, cuando entré, pensé que eso no era posible. '¿Qué hace? No consigo pararle'", rememoró.

"Tenía a mi compañero Christian Karembeu que me decía 'no ha pasado ni una sola vez', para tranquilizarme. 'Christian, ¿de verdad?'. Recuerdo muy bien el alivio cuando el entrenador le cambió; durante el partido, el seleccionador español lo sustituyó, no sé por qué. Y eso me alivió muchísimo. A veces tengo pesadillas con Munitis", desveló.

"De hecho, durante mucho tiempo... En mi despacho no tengo muchas imágenes de fútbol, pero había una foto de Munitis. Creo que es importante cultivar la humildad. Munitis me enseña humildad", concluyó.