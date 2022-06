Thuram y el racismo en España: "Un hincha me dijo que no deberían habernos quitado los grilletes de los pies"

El exfutbolista francés Lilian Thuram, campeón del mundo y de Europa en 1998 y 2000, invitó a "respetar" la decisión del delantero del PSG Kylian Mbappé de renovar con el club parisino, y confesó que en su etapa de jugador sufrió racismo, un problema que, según él, se mantiene porque hay personas interesadas en que la situación "no cambie".

"¿Mbappé? Hay que respetar la decisión personal de Kylian", apuntó en la cuarta edición en Málaga del 'Marca Sport Weekend' Lilian Thuram, quien tampocó profundizó en el posible fichaje del exjugador y exentrenador del Real Madrid Zinedine Zidane como técnico del París Saint Germain.

En una mesa redonda, Thuram recordó los episodios de racismo que sufrió cuando era jugador de fútbol. "Sufrí racismo. En algunos estadios cuando yo salía al campo me hacían el gesto del mono. El racismo tiene una larga historia. Y la mayoría de la gente no conoce esa historia. Yo desde que la gente me hacía ese gesto sabía que venía de la clasificación de la gente en relación al color de la piel", lamentó.

El problema, a su juicio, es que sus propios compañeros de vestuario le decían que el problema "no era tan grave". "Los dirigentes de mis clubes me decían que no era tan grave. Lo más peligroso no era la gente que hacían esos signos del mono, sino los jugadores o dirigentes que no lo recriminaban. Al mismo tiempo entiendo su reacción porque la violencia que se dirige contra la personas negras es aceptada desde hace siglos, como la violencia contra las mujeres. Así que la gente piensa que no es grave", recalcó.

"Recuerdo un partido de Copa de Europa aquí en España que un aficionado me dijo que no deberían de habernos quitado los grilletes de los pies. Y eso no me deja mal a mí, sino a ese aficionado", explicó. Acerca de si alguna vez un jugador rival le ha hecho un comentario racista, Thuram respondió: "Sí, me ha pasado cuando era joven. En Italia nada más llegar algún rival me dijo algo sobre el color de mi piel. Pero el problema no lo tengo yo sino la persona racista. Hay que hacer algo porque esto es una forma de violencia encubierta", denunció el exfutbolista de la Juventus y, entre otros, FC Barcelona.