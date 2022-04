El técnico de Gales defiende a Bale: "Es una vergüenza, lo que dice la prensa sobre él en España es espantoso"

Robert Page, seleccionador de Gales, se refirió a los ataques de la prensa española a Gareth Bale como "una desgracia" y dijo que lo que ha tenido que soportar es "aterrador". El técnico galés habló con el Daily Mail sobre la situación de Bale en el Real Madrid.

"Es una desgracia", dijo Page sobre los ataques de la prensa al futbolista. "Lo que ha tenido que pasar es aterrador, pero este hombre tiene una fortaleza mental que yo no he visto antes. Es el tío más optimista que hay", dijo Page.



Page alabó la cercanía de Bale y cómo ha ayudado a integrarse a los futbolistas nuevos en al selección. "Cuando Sorba Thomas vino en noviembre, solo había visto a Gareth en el FIFA. Pero Gareth llegó y se puso a hablar con él. Sorba tenía los ojos como platos. No se podía creer el tiempo que Gareth pasó con él. Es un tío muy normal y tenemos mucha suerte de tenerle", añadió el preparador galés.