Tebas: "Es tan enemigo la Superliga como los clubes-Estado"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que tanto el proyecto de la Superliga como los 'clubes-Estado' como el París Saint Germain o el Manchester City son igual de "enemigos" para el fútbol español, y aseguró que no habrá 'álbum' de la competición impulsada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"No es una nueva 'cruzada'. Denunciamos al PSG y al City hace cuatro años, la UEFA lo sancionó y el TAS lo salvó. El PSG tiene más de 600 millones en salarios, declara unos ingresos comerciales un 30 por ciento más que el resto de clubes europeos ... Eso no es sostenible. Es tan enemigo nuestro la Superliga como los clubes-Estado", comentó. Así se manifestó Javier Tebas en la presentación del álbum de Panini de LaLiga Santander 2021-22 en un acto junto a Lluis Torrent, director general de Panini España; el director de Relaciones Institucionales Internacionales y del proyecto Embajadores y Leyendas de LaLiga, Fernando Sanz, el ex seleccionador nacional Vicente del Bosque y los exjugadores Milinko Pantic y Carles Puyol.

?? Preparados para la presentación oficial del álbum de @LaLiga 2021/22.



Con Carles Puyol, Vicente Del Bosque y Milinko Pantic ?? pic.twitter.com/rCJvnYja02 — Panini Cromos (@paninicromos) September 7, 2021

Acerca de la ausencia de futbolistas icónicos en la última década como Leo Messi y Sergio Ramos, Tebas dijo que echa de menos "a muchos jugadores". "Echo de menos a Messi, a Sergio Ramos, a Cristiano ... pero nadie es imprescindible. Cuando se fue Ronaldo o Neymar parecía una catástrofe y hemos seguido creciendo. También pasará con Messi, no me preocupa nada", indicó. Aseguró que "no va a haber 'álbum' de la Superliga" y se mostró irónico con los fichajes del PSG. "Parece la Liga de las leyendas por la edad de los jugadores. LaLiga tiene jugadores jóvenes como Vinicius. Lo que está haciendo el PSG es tan peligroso como lo de la Superliga. Lo lucharemos en los órganos correspondientes", advirtió.

Tebas alabó a Panini por ese "sentido de pertenencia al fútbol que tienen los aficionados", y auguró que volverá a haber una Liga igualada como la pasada 2020-21 que se decidirá "en las últimas jornadas" y que equipos 'medioaltos' como el Sevillaestarán en la pugna por el título hasta el tramo final.