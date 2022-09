Tebas, sobre el Barça: "Ya no habrá más palancas así que tendrán que reducir salarios"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, criticó la gestión de los clubes de la Premier League y aseguró que están “inflacionando” el mercado con “inversiones personales” que llevan “a un negocio no sostenible” contrario al que “se sigue en España, Alemania y al que va a seguir la UEFA”.



“Habría que explicar lo que pasa en la Premier League, que se sostiene por inversiones millonarias personales de accionistas y no es el modelo que se sigue en España, Alemania, ni el que se va a seguir en la UEFA. Hemos hecho un estudio profundo de la Premier League y hay que corregir lo que está ocurriendo porque está inflacionando el mercado y yéndose a un negocio no sostenible”, dijo Tebas en la rueda de prensa en la que se presentó el Límite de Coste de Plantilla (LCPD) o límite salarial de cada equipo de Primera y Segunda División.

“UEFA tiene un control económico que ha mejorado mucho a partir de 2024. Y la Premier tiene un control económico que en nuestra opinión no se está cumpliendo. Hay que decir si queremos un fútbol europeo sostenible. Han comprado 1.200 millones de euros más de lo que han vendido… No puede ser. Está pasando que hay mucho talonario de los dueños de los clubes año tras año”, prosiguió.

“La aportación de capital de los dueños y crédito subordinado para compensar las pérdidas en los últimos cinco años, hasta junio de 2021, en LaLiga Santander han sido 277 millones de euros, en la Premier League han sido 2.376 millones”, apuntó Tebas, que ponderó el nivel deportivo de LaLiga por encima de la Premier.

“No veo que la Premier League sea una Superliga. España en este siglo ha ganado 37 títulos europeos, la que nos sigue es la Premier League con 13; le queda para llegar… Esto es lo que maneja una trayectoria, no que la Premier se lleve a los jugadores por la chequera; esto es lo que tenemos que valorar y trabajar y denunciar para que no siga pasando lo que ocurre en la industria del fútbol. Sin un control, se puede poner en peligro”, declaró.

Además, afirmó que seguirán insistiendo en que se esclarezcan las cuentas tanto del Manchester City como del París Saint-Germain. “Estamos en una carrera a largo plazo. Vamos a seguir trabajando con los clubes estado y los mecenas. No solo hay que poner el punto de mira en el PSG y el Manchester City”, señaló.

Otro de los temas centrales de la comparecencia fue el hecho de que el Barcelona ha pasado de tener en marzo un límite negativo del LCPD de 144,353 millones euros a un saldo positivo de 656,429 millones de euros, lo que le ha permitido afrontar los fichajes e inscripciones hechos durante el reciente mercado de verano.

Eso sí, Tebas aseguró que aún tiene trabajo por delante para mantenerse en los márgenes establecidos por LaLiga.

“Habrá que ver lo que pasa la temporada que viene. Le han salido 656 millones y los han ocupado todos, por eso ha inscrito a última hora. Tiene que disminuir la masa salarial. El año que viene es de suponer que no habrá palancas, así que tiene que reducir salarios. Ellos saben la situación, o más palancas, que es difícil, o reducir la masa salarial a en torno cuatrocientos y pico millones, el gasto en plantilla, es muy difícil que lo mantengan el año que viene”, dijo. “El FC Barcelona no ha estado en riesgo de quiebra porque tiene un patrimonio suficiente para salir adelante”, explicó.

Además, Tebas insistió en que el club presidido por Joan Laporta no ha recibido ningún trato de favor para completar sus operaciones. “No ha habido manga ancha con el Barcelona. El caso especial del FC Barcelona se lo hemos explicado a los clubes. Para poder incorporar a Koundé tuvieron que presentar un aval personal…”, declaró.

Un Tebas que, sin embargo, no quiso entrar en el conflicto Barcelona-Atlético de Madrid acerca de la situación de un Antoine Griezmann que solo juega menos del 40 por 100 de los minutos para que el club rojiblanco no tenga que pagar una cláusula de compra de 40 millones de euros al azulgrana.

“Son cuestiones de los clubes y sus contratos. No voy a entrar a dar mi opinión. Si lo hacen por contrato me parece bien y si no lo hacen por contrato también me parece bien. Quien resuelve estas cosas es un tribunal externo a LaLiga”, valoró.

Además, respondió a la situación económica de un Betis que estuvo hasta última hora cuadrando cuentas para inscribir a sus fichajes y jugadores renovados. “El Betis sabe cuál es el problema que tiene. Ángel Haro explicó la situación, es un gran gestor y sabe lo que tiene que hacer. La situación del Betis no es preocupante, pero hay que ocuparse de lo que tiene”, comentó