Tebas: "Lo de Rubiales es 'de aurora boreal'"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que "lo de (Luis) Rubiales es 'de aurora boreal'", en respuesta a las afirmaciones del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que aseguró que el acuerdo LaLiga-CVC "era un bochorno".



La RFEF mantuvo una reunión con los representantes y dirigentes de los clubes de la nueva Primera RFEF, con Rubiales a la cabeza, para exponer sus argumentos de oposición al acuerdo LaLiga-CVC (y cómo afectaba el mismo a los clubes presentes), en una mesa formada por Tomás González Cueto, comisario de control externo; y Eduardo Bandrés, tesorero de la RFEF, entre otros.



Tebas contestó en Twitter primero a estos dos miembros de la mesa para después dirigirse directamente al presidente de la RFEF: "A Tomás González se le ha olvidado contar que es perito del Real Madrid en procedimientos contra LaLiga y Bandrés, a parte de no entender la operación, no explicarla correctamente, decir que 38 clubes de LaLiga no se enteran y él si como en su época del Real Zaragoza. #Craks".

"Si Tomás González y Eduardo Bandrés no se enteraban, Camps tampoco mucho, pero lo de Rubiales es de 'aurora boreal'. CVC no presta dinero a los clubes quien lo hace es LaLiga, y LaLiga no vende derechos de televisión. En fin algunos creen que los derechos de televisión no decrecen o crecen solos", expresó Tebas.

Luis Rubiales se hizo eco de la publicación de Tebas en medio del encuentro y respondió: "Están llegando algunos tuits ya, con está nueva forma de hablar de 'barras de bar a las tres de la mañana'... Hay que ser firmes, pero mantener siempre la educación".