Tebas: "El Real Madrid ha bajado de audiencia, cada vez hay menos empatía hacia ellos"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, no cesa en su acoso y derribo al Real Madrid. El último recado al club presidido por Florentino Pérez ha sido este viernes en el congreso Thinking Football Summit que se está desarrollando en Portugal. Allí ha vuelto a cargar contra el actual campeón de Europa al que comparó con un señor feudal y aseguró que cada vez cuenta con menos adeptos.

Amenaza de la Superliga: "Es un concepto muy peligroso, que es lo que me preocupa y va a seguir existiendo. Los grandes clubes quieren mandar porque son los que más generan. Han ido ganando cuotas de poder de manera peligrosa. Es como si en la economía mandasen los bancos. Evidentemente, la sociedad se moriría. Eso es lo que está pasando. A mí lo que me preocupa es que el presidente del Real Madrid lo gestione. No queremos que sean ellos los que nos protejan. Quieren que los clubes más ricos decidan el futuro del fútbol... En LaLiga tenemos unas normas para que exista un equilibrio entre los grandes, medianos y pequeños clubes. Y si no hacemos caso a la idea del Real Madrid nos pone 60 demandas. En el ámbito político europeo estamos más tranquilos, han dicho que no quieren ese modelo de Superliga. Lo que piden los grandes clubes es igual que si en un país solo pudiesen decidir los más ricos. El concepto de Superliga existe desde principios del 2000 y va a seguir existiendo. Es muy peligroso".

Efecto de la Superliga: "Con la Superliga caería un 50% de la cifra de negocio de los clubes nacionales. Hay miles de puestos de trabajos que dependen del fútbol. Eso se rompería. En el fútbol, el sentido de pertenencia es muy importante. El Real Madrid en España ha bajado de audiencia de forma muy importante. Cada vez hay menos empatía hacia ellos. Les está diciendo a los aficionados del Cádiz y de otros equipos que no te han ayudado a ser grande estos 90 años. Hay que seguir trabajando y peleando en las trincheras contra esta idea".

Interés de los jóvenes: "La Superliga está basada en muchas fake news… Dicen que los jóvenes quieren partidos más interesantes, pero eso será dependiendo de dónde sean los aficionados. Si mirasen las audiencias de la Champions, lo que más se ve son a los equipos locales. Un caso claro, el Barça se jugaba pasar de fase de grupos ante el Inter. Ese partido partido lo vieron unos 700.000 mil espectadores; el domingo se jugó un Barcelona-Celta y hubo 1.300.000 espectadores. Un partido de Champions del Bayern da menos en audiencias en España que la Segunda División. La solución no es una nueva competición. La otra fake new es que los jóvenes abandonan el fútbol. El 60% de la generación Z está interesada en deporte en directo. Los millenials están en un 50%. La edad en la que más se piratea el fútbol es en la juventud. Aunque no lo paguen, lo están viendo. La clave está en qué va a pasar cuando el joven sea independiente económicamente, hay que conseguir que pague por ver fútbol. Por eso tenemos que estar preparados para retransmitir el fútbol en todas las ventanas. Para que cuando tengan dinero, paguen por verlo. Ya no vale solo en televisión. Habrá que dar más interacción. El 80% de las personas que ven fútbol están usando redes sociales. Los jóvenes nos ven y tenemos que estar preparados para que, cuando tengan dinero, paguen por ver deporte".