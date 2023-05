Tebas: "Me parece bien que el Barcelona pueda salir fuera a hacer bolos si le castigan sin jugar la Champions"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró este jueves que, a nivel particular, le "gustaría" que volviera el argentino Leo Messi al Barcelona, aunque admitió que la entidad que dirige "no da manga ancha con el control económico sea quien sea" el nombre.

El máximo dirigente de LaLiga analizó la situación económica que atraviesa el Barcelona y que le está impidiendo hacer grandes desembolsos en fichajes. "Aquí no se mira si traen la documentación para Leo Messi o Kylian Mbappé. No se mira, como dicen, si para Messi en LaLiga le abren la manga ancha. Lo que es claro es que hay control económico y para incorporar jugadores hay que cumplirlo", dijo Tebas, durante la presentación del Informe Económico anual del campeonato 2021-2022.

"Por un lado se puede fichar si hay un equilibrio presupuestario, uno a uno, y para ello el Barcelona tiene que hacer un esfuerzo de contención de gasto muy elevado. La otra es la norma del 40%. En esas dos formas tienen que encajar lo que quieren hacer. Ahí no entramos. Si le cabe uno o siete en ese importe no entramos", manifestó.

"Para ambas debe haber contención del gasto. Hay que hacer cosas creíbles o tendrán que fichar con el 40% del ahorro. No hablamos si es Messi o no. Me gustaría particularmente que viniera Messi pero en LaLiga no se mira si viene o no", declaró.

Sobre la posibilidad de que el Barcelona no pudiera jugar la Liga de Campeones por el 'caso Negreira' y tuviera que buscar ingresos en las fechas de competiciones continentales Tebas fue tajante. "Son ellos los que deciden, no hay más. Si tienen que buscar ingresos tendrán que salir fuera a hacer bolos. Si es para tener menos pérdidas me parece bien. Lo que creo es que nadie contempla que esté excluido de la Liga de Campeones la próxima temporada", concluyó.

Informe Económico Anual de LaLiga 2021/2022

Javier Tebas, presidente de LaLiga, defendió este jueves el "crecimiento sostenido" que está teniendo el fútbol profesional español; declaró que el "modelo inglés no hace sostenible el negocio y aparte no les ha dado resultado deportivo" y aseguró que el campeonato que preside "nunca será campeón del mundo de las pérdidas como Italia".

Tebas se expresó así durante la presentación del Informe Económico anual de LaLiga 2021-22, que refleja que los clubes españoles profesionales lograron una cifra de ingresos en ese curso similar a antes de la pandemia, con un total de 4.838,1 millones de euros, que supone un aumento de un 22,6%. La previsión es volver a tener un resultado neto positivo el próximo ejercicio, aunque aun lejos de los años previos a la crisis sanitaria.





"En los ingresos entre habitantes del país estamos segundos, pero enseguida vamos a recuperar la primera plaza si seguimos en esta senda de sostenibilidad de crecimiento", comentó Tebas, que destacó que "a nivel de fútbol España está por encima de Alemania, el país más potente a nivel económico de Europa, o de Italia".

Para Tebas, que es partidario de "evitar jeques, clubes estado o mecenas americanos que pongan dinero a mansalva y hagan inflacionar el mercado", "si queremos que los clubes sean bicentenarios y podamos estar orgullosos tendremos que ser campeones a nivel sostenible, no campeones de la deuda".

"El modelo inglés no hace sostenible el negocio. En España los clubes no lo quieren y no lo vamos a implantar. Veremos si en Inglaterra, cuando se destruya el empleo y la situación económica no sea buena, les gusta su modelo. Los modelos a pérdidas no pueden existir en las economías", dijo.

"En Inglaterra, Alemania, Francia o Italia no se habla de la Superliga"

Javier Tebas no quiso profundizar en el asunto de la Superliga y remitió al Gobierno británico, que dice que "el club que quiera jugarla no podrá competir en la Liga". "No les ha temblado el pulso. Nadie ha dicho nada de los clubes. En Inglaterra, Alemania, Francia o Italia no se habla de la Superliga. Es un proyecto muy complicado, para mi imposible, pese a lo que pueda decir la Unión Europea", subrayó.





El máximo dirigente de LaLiga dijo no temer que los grandes futbolistas se vayan a ir del campeonato o que algunas de las estrellas internacionales no quieran jugar en España. "Me preocuparía que el gasto fuese mayor y no se pudiese pagar, no que no se hagan fichajes. Si hacemos un análisis con la inversión de jugadores tenemos que darnos cuenta que el mayor inversor, que es el Real Madrid, lleva dos años sin hacer incorporaciones porque ha considerado que la plantilla es la correcta. Mientras que los equipos sean competitivos en Europa está todo bien", comentó.

"El Balón de Oro juega en España, el jugador revelación, que es Vinicius, también. El Golden Boy está aquí, Antoine Griezmann sigue. Nuestros grandes jugadores no se van, se quedan aquí, pero parece que hay que gastar por gastar", apuntó.

Tebas defendió el Plan Impulso para el crecimiento de los clubes aunque advirtió que sus "efectos se empezarán a ver a partir de la tercera o cuarta temporada". "El 70% es para temas digitales o reforma de infraestructuras y eso tarda en verse. Un estadio no se hace en una tarde salvo si eres Fernando Roig, que lo hace en seis meses. Estamos viendo remodelaciones de estadios, creación de academias y residencias y eso se verá con el tiempo", concluyó.