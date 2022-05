Tebas: "No sé si Haaland tendría sitio en este Madrid"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, confesó que la liga española no puede "tener a todos" los mejores jugadores del mundo, aunque dudó de que el destino de Haaland debía ser el Real Madrid, como sí confía en que Mbappé llegue este verano a la capital.

"El 30 de junio sabremos a dónde irá. No le hace bien el PSG. Un jugador de ese nivel no espera al final para firmar su contrato, y espero que sea el Real Madrid", dijo Tebas, en referencia al posible fichaje del francés por el Madrid.

Tebas atendió a los medios durante la presentación de LaLiga TwentyNine's de Madrid, nuevo sports bar tematizado en la Gran Vía, y se refirió al fichaje de Haaland por el Manchester City. "Es decisión del Real Madrid. Haaland, con lo que tiene delante, no sé si tenía sitio", afirmó.







"El Madrid tiene a Benzema, Vinicius, no sé si aportaba mucho al Real Madrid. Me hubiese gustado en la Liga pero no todo es posible. No podemos tener a todos", añadió sobre el noruego, el otro plato fuerte junto a Mbappé que se rifaban los grandes de Europa.

"Cualquier liga de menos de 90 puntos significa que ha sido competitiva. El Madrid ha perdido partidos fuera de casa y en casa. Estamos mal acostumbrados del año pasado, en la última jornada, pero eso no es lo habitual", afirmó sobre el reciente título del Madrid.





Javier Tebas, presidente de LaLiga, ante los medios





Por otro lado, Tebas también fue preguntado por un posible interés ahora del Barça por un acuerdo con CVC. "Yo no negocio nada con el Barça y CVC, será CVC, y si cierra algo con el Barça ya lo contará. Todos los clubes saben cuáles son las condiciones de CVC y están aceptadas o no", afirmó.