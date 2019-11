Tebas: "Le digo a Ramos que no se va a cambiar el horario del Valencia-Real Madrid"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, respondió al internacional del Real Madrid Sergio Ramos que "no se va a cambiar" el horario del encuentro de la decimoséptima jornada de LaLiga Santander del conjunto blanco en Mestalla, y que supondrá 29 horas menos de descanso para afrontar el Clásico del 18 de diciembre.

"Le digo a Sergio Ramos que no se va a cambiar el horario. Has dado unas parrillas internacionales y tenemos que ser conscientes de que hay muchos aficionados que nos ven, no sólo los de aquí. Eso nos permite tener grandes estrellas y una Liga supercompetitiva", afirmó Javier Tebas tras participar, junto al central blaugrana Gerard Piqué, en el Kosmos Sports Summit en Madrid.

Respecto al horario del Clásico, el 18 de diciembre a partir de las 20:00 horas, recordó que nunca dijo "que no iba a coincidir" con la Copa del Rey. "No quería que coincidiese y, al final, el que decidió que se jugase el 18 de diciembre fue el Comité de Competición porque los clubes se habían puesto de acuerdo por intereses deportivos", explicó.

Asimismo, el presidente de la patronal de clubs subrayó que en la Supercopa de España el club blanco tendría "más descanso" que el FC Barcelona si ambos disputan la final. "Estas cosas ocurren en los campeonatos. Por un partido no podemos marcar la dinámica de horarios para que todos descansen lo mismos minutos", esgrimió.

Por otro lado, se refirió al fallo del Juzgado de lo Mercantil de Madrid no entrar en el fondo del asunto y fijar una fecha en febrero para resolver los recursos por el Girona-FC Barcelona y Villarreal-Atlético de Madrid en Miami (Estados Unidos).

"El juez dice que considera que, si no se celebra el partido, no pasa nada, vamos a juicio en febrero y allí se decidirá el derecho a jugar un partido fuera de nuestras fronteras. No ha entrado en el fondo del asunto, y nosotros vamos a seguir intentándolo", anunció.

En este sentido, Tebas expresó su temor a que la Liga italiana se adelante a la española. "Estoy seguro de que las grandes ligas acabarán jugando un partido al año, no más, fuera de sus fronteras. Claro que vamos a seguir haciéndolo. Estoy convencido de que muchísimas ligas europeas están a la espera de ver si lo conseguimos porque ellos van detrás. Y a lo mejor alguna, como la italiana, se nos va a adelantar porque es muy probable de que la federación les apoye. La Serie A fue pionera en sacar la Supercopa fuera en 1994", rememoró.

"CON EL DINERO QUE NOS QUITAN SE FINANCIA LA SUPERCOPA"

A pesar de no poder jugar en Miami, el presidente de la patronal dijo que no va a "dramatizar" porque no es algo prioritario para el organismo. "Si hay unas medidas cautelares cómo vamos a jugar en Miami. Si era a las 22.00 horas ahora será a las 21. Ases de la manga no me saco. No voy a dramatizar por que no vayamos a jugar en Miami, el jugar en Estados Unidos puede estar en octava prioridad de las cosas que tenemos en LaLiga", afirmó.

Por contra, la piratería en Arabia Saudí es algo más grave. "Nos puede costar 55 millones por temporada porque el operador Bein nos quiere descontar esos 55 millones porque allí no puede emitir el fútbol europeo porque no pueden vender descodificadores. Con el dinero que nos están quitando al fútbol europeo se está financiando el proyecto de la Supercopa por encima de valor de mercado", explicó.

Respeta "muchísimo" la decisión de Televisión Española de no acudir al concurso por los derechos de la Supercopa por la falta de libertades en Arabia. "Arabia no es el lugar idóneo para jugar la Supercopa por el tema de los derechos humanos y porque llevan dos años pirateando el fútbol europeo con una televisión de pago en la que está detrás el Gobierno de Arabia Saudí, lo que nos puede costar decenas de millones de euros", recalcó.

Igualmente, lamentó la inminente convocatoria de huelga de las futbolistas de la Primera Iberdrola. "Es una pena que se vaya a la huelga. Esperemos que se siga avanzando y se solucione en algún momento. Hemos estado tres años empujando para que creciese y creo que hemos sido partícipes de esta explosión. Ahora ha llegado la RFEF para hacerla crecer y esperemos que sea capaz de solucionar el problema. El fútbol está en deuda con las mujeres y en que siga creciendo. Es la federación la que tiene que resolver el problema", indicó.