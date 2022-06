Tchouaméni: "Si tienes hambre de ganar títulos, tienes que venir al Madrid"

El francés Aurélien Tchouaméni, nuevo jugador del Real Madrid, aseguró que si un jugador "tiene ambición, hambre de ganar títulos y estar entre los mejores", tiene que firmar por el conjunto madridista como él ha hecho, pese a las propuestas económicas superiores de clubes como PSG o Liverpool.

"Estar en el Real Madrid es un sueño hecho realidad. Es el mejor club del mundo. Cuando tienes ambición, hambre de ganar títulos y estar entre los mejores tienes que venir al Real Madrid. Es el que mejor juega, el que tiene los mejores jugadores, el mejor equipo del mundo. Han ganado la Champions, eso prueba que en Europa no hay nadie mejor", aseguró a los medios del club horas después de un día especial con su presentación.

Aurélien mostró sus ganas de comenzar cuanto antes con su nuevo equipo para iniciar con rapidez el proceso de adaptación que debe hacer del fútbol francés al español. "Tengo ganas, desde que me incorpore para la pretemporada voy a dar el máximo para adaptarme al equipo y trabajar juntos para la bonita campaña que nos espera".

"Soy un centrocampista muy contundente en la recuperación y con buena calidad técnica. Intento leer rápido para que el equipo y yo juguemos bien. Puedo ser decisivo también a la hora de marcar goles, con buenos pases", definió en un análisis de sus características.

A la distancia, mientras Mónaco y Real Madrid cerraban el acuerdo para el traspaso en unas semanas de negociaciones, Tchouaméni confiesa que siguió los partidos del club blanco y "los comentaba con Karim (Benzema) y Eduardo (Camavinga)".

"Tengo la suerte de estar con Karim en la selección. La primera vez que pude jugar con él me di cuenta de que es un jugador excepcional. Hace todo bonito, facilita mucho el juego del equipo. Es el mejor delantero del mudo en la actualidad", valoró.

"Camavinga me animó a venir. Me dijo que iba a adaptarme rápido y que con los entrenadores y jugadores iba a ir todo súper bien. Que si quería ganar títulos tenía que venir al Real Madrid. Así que he elegido bien", añadió.

Por último, analizó a tres jugadores que han marcado la historia reciente del Real Madrid desde el centro del campo como Casemiro, Toni Kroos y LukaModric. "Se complementan perfectamente, cada uno tiene sus características. Casemiro es un portento físico, con gran calidad atlética y recupera muchos de los balones que disputa. Kroos es otro jugador con una gran calidad, son de los mejores en Europa. Y Modric es pura clase. Acabo de jugar contra él, contra Croacia, y he podido comprobar su nivel".