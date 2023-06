Tchouaméni critica el "doble rasero" que existe con el racismo: "Con algunos el gatillo parece menos pesado"

Francia ha despertado estos días con una noticia muy polémica en sus diarios. En concreto, la muerte de un adolescente de 17 años, llamado Nahel, a manos de la policía francesa este pasado martes. En concreto, se encontraba en un control de tráfico, cuando se negó a frenar y acabó recibiendo un disparo en la cabeza, según reportan los medios franceses. Se le acusó de haber atropellado a varios agentes, pero luego un vídeo descartó esta versión.

Esto ha provocado indignación en el país por parte de varias figuras públicas, como son los futbolistas. Uno de ellos ha sido Aurélien Tchouaméni, quien ha escrito una dura carta en su perfil de Twitter sobre el asunto.

"Nahel podría haber sido mi hermano pequeño. Y tengo el corazón roto cuando escucho a su madre, porque es la voz de mi madre la que escucho. No reescribiremos la historia y no cambiaremos el mundo en las redes sociales, pero me gustaría entender por qué durante años mueren jóvenes durante controles policiales que parecen triviales. El gatillo parece mucho menos pesado cuando se trata de cierto tipo de personas", señala el inicio de la reflexión.

Esta carta abierta ha generado que el francés acabe recibiendo una gran cantidad de insultos en su cuenta de Twitter, algo a lo que ha salido al paso el propio centrocampista. En concreto, lamentando más casos de racismo y, sobre todo, la hipocresía. "La hipocresía de ciertas personas con respecto al racismo es algo impresionante. Doble rasero", señala el francés.