C Tangana presentará el himno del centenario del Celta de Vigo el próximo 6 de julio.

El Teatro Afundación de Vigo acogerá el próximo 6 de julio la presentación del himno del Centenario del Celta, un acto en el que participará todo el equipo artístico que ha colaborado en este proyecto, incluido Antón Álvarez, 'C.Tangana', responsable de la composición y director de la pieza audiovisual que la acompaña.

?? A preestrea do himno do @RCCelta100 ??



O Teatro Afundación acollerá esta cita histórica o próximo xoves 6 de xullo ás 20:00h. coa compañía de @c_tangana ??



Entra na ligazón e participa no sorteo para asistir a un dos actos máis esperados dos #100anosdeAfoutezaeCorazón! ??