El susto de Emerson Royal con un ladrón: "Cuando está a punto de dispararme, le empujo y dispara al aire"

El lateral del Tottenham, Emerson Royal, ha vivido un momento trágico en su país, Brasil, durante sus vacaciones. El futbolista sufrió un intento de robo, que finalmente acabó con un tiroteo en el que pudo acabar herido. Emerson tuvo suerte y pudo huir del atraco gracias a un policía que le acompañó hasta su coche tras producirse el intercambio de disparos. Afortunadamente, salió sano y salvo.

"En ese momento, Dios me controló de alguna manera… porque sentía que no pasaba nada. Me acerqué al ladrón diciéndole: ‘Tranquilo, tranquilo, tranquilos todos, te doy lo que quieras", ha explicado el defensa en una entrevista a Sportv.

En el momento del robo "cuando le doy lo que quiere, me acerco a él, porque ya había visto su mirada maligna. Vi que no era sólo el reloj. Cuando se lo entrego, se aleja y abre su arma para dispararme. Cuando está a punto de dispararme, le empujo, golpeó el arma y dispara al aire. Fue en ese momento cuando lo empujé, él pierde el equilibrio y el policía le dispara. Luego, empieza a correr", ha desvelado Emerson.

"Digo, es Dios en este momento. Como estábamos en una plaza, había 15 personas más o menos. En una pequeña plaza y comenzó a disparar hacía todos los lados y no le dio a nadie disparando 17 o 19 veces, si no me equivoco. Tenía una pistola era una 9mm semiautomática, un arma que no es normal para un ladrón, ni para un policía. Entonces entendí que era un momento que me podía costar la vida, pero me sirvió de lección para tener cuidado en varias situaciones. Ahora estoy tranquilo", ha concluido.